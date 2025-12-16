Причастен к ударам "Калибрами" по Украине: стало известно о ликвидации капитана России Половкова
- Стало известно о ликвидации российского капитана третьего ранга Александра Половкова, причастного к запускам ракет "Калибр" по Украине.
- Половков погиб во время операции ГУР в Темрюкском заливе в августе 2025 года, когда украинская разведка атаковала дронами малый ракетный корабль "Буян-М".
Стало известно о ликвидации российского капитана третьего ранга 42-летнего Александра Половкова. Оккупант причастен к запускам ракет типа "Калибр" по Украине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на чешский проект Russian Officers Killed in Ukraine, который отслеживает потери России в войне против Украины.
К теме Впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку "Варшавянка"
Что известно о ликвидации Александра Половкова?
По данным проекта, Половкова ликвидировали еще в августе 2025 года, однако российская сторона долгое время скрывала его гибель. Подтверждением стала опубликованная фотография мемориальной стелы.
Подтверждена ликвидация Александра Половкова / Фото Russian Officers Killed in Ukraine
Российский офицер погиб во время операции ГУР в Темрюкском заливе Азовского моря недалеко от Крыма. Тогда спецподразделение украинской разведки "Призраки" нанесло удар ударными дронами по малому ракетному кораблю проекта 21631 "Буян-М" – носителю крылатых ракет "Калибр".
В результате атаки корабль получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства.
Александр Половков служил помощником механика дивизиона 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота России. Эта бригада участвует в войне против Украины с февраля 2022 года и осуществляла пуски крылатых ракет по украинской территории из акватории Черного моря.
Российский капитан 3-го ранга Александр Половков / Фото Russian Officers Killed in Ukraine
Что известно об ударе по вражескому кораблю "Буян-М" в августе 2025 года?
Главное управление разведки Минобороны Украины 28 августа сообщило о поражении малого ракетного корабля проекта 21631 "Буян-М" в Азовском море. Операцию провели спецназовцы ГУР совместно со спецподразделением "Призраки".
В результате удара FPV-дроном была повреждена радиолокационная станция судна, после чего оно вынуждено было оставить боевое дежурство в Темрюцком заливе. Корабль является носителем крылатых ракет "Калибр".
По данным Defense Express, эта операция продемонстрировала уязвимость российских кораблей, в частности неэффективность их систем противовоздушной обороны. Издание также отмечает, что это стало первым в истории подтвержденным поражением корабля FPV-дроном на расстоянии более 350 километров.