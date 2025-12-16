Причастен к ударам "Калибрами" по Украине: стало известно о ликвидации капитана России Половкова

Стало известно о ликвидации российского капитана третьего ранга 42-летнего Александра Половкова. Оккупант причастен к запускам ракет типа "Калибр" по Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на чешский проект Russian Officers Killed in Ukraine, который отслеживает потери России в войне против Украины.

К теме Впервые в истории подводные дроны Sub Sea Baby взорвали российскую подводную лодку "Варшавянка"

Что известно о ликвидации Александра Половкова?

По данным проекта, Половкова ликвидировали еще в августе 2025 года, однако российская сторона долгое время скрывала его гибель. Подтверждением стала опубликованная фотография мемориальной стелы.



Подтверждена ликвидация Александра Половкова / Фото Russian Officers Killed in Ukraine

Российский офицер погиб во время операции ГУР в Темрюкском заливе Азовского моря недалеко от Крыма. Тогда спецподразделение украинской разведки "Призраки" нанесло удар ударными дронами по малому ракетному кораблю проекта 21631 "Буян-М" – носителю крылатых ракет "Калибр".

В результате атаки корабль получил повреждения и был вынужден покинуть район боевого дежурства.

Александр Половков служил помощником механика дивизиона 41-й бригады ракетных катеров Черноморского флота России. Эта бригада участвует в войне против Украины с февраля 2022 года и осуществляла пуски крылатых ракет по украинской территории из акватории Черного моря.



Российский капитан 3-го ранга Александр Половков / Фото Russian Officers Killed in Ukraine

Что известно об ударе по вражескому кораблю "Буян-М" в августе 2025 года?