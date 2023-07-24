ОПЗЖ-шнику Пономареву выбирают меру пресечения: следователи требуют содержания под стражей

Нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ Александр Пономарев выбирают меру пресечения. Его подозревают в государственной измене.

Следствие просит избрать для Пономарева меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом в эфире национального телемарафона рассказала пресс-секретарь ДБР Татьяна Сапьян, сообщает 24 Канал.

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Суд вскоре вынесет решение

По словам Сапьян, когда нардеп объявлялся подозрением, его не задерживали. Однако сейчас, 24 июля, он явился в Печерский суд для избрания меры пресечения.

Следствие требует содержания под стражей. Суд уже в скором времени может вынести решение,

– сказала она.

Заседание проходило в закрытом режиме. Поддержать Пономарева пришел Юрий Бойко – бывший сопредседатель партии и фракции ОПЗЖ, председатель депутатской группы "Платформа за жизнь и мир".

Однако решение судьи в понедельник так и не вынесли. Суд решил перенести избрание меры пресечения нардепу от ОПЗЖ Пономареву на следующий день, 25 июля.

Пока что подозреваемый не комментировал обвинение. Если его вину докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В чем подозревают Пономарева