Одиозный Александр Поворознюк обругал нецензурной лексикой журналиста: видео и детали скандала

Президент Ингульца не сдержал эмоции во время общения с представителем спортивного СМИ. Поворознюк позволил себе матерщину в ответ на вопрос.

Футбольный клуб Ингулец этим летом вернулся в элитный дивизион чемпионата Украины. Команда из Петрово выиграла Первую лигу и завоевала повышение в УПЛ.

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Хамское поведение

Впрочем, на этом уровне, похоже, команда пробудет недолго. Президент клуба Александр Поворознюк пожаловался на то, что Ингульцу не позволяют проводить домашние матчи на новой арене в Петрово.

После этого с одиозным президентом произошла скандальная ситуация. Спортивный журналист Игорь Лысенко взял интервью у Поворознюка на тему снятия команды с УПЛ и текущих дел в клубе. Впрочем, в завершение разговора Александр Григорьевич сорвался на журналиста.

На вопрос о трансферах президент Ингульца начал ругаться нецензурными словами. "Ты что, долб**об, что ли? Я тебе говорю, что команда снимается, а ты о трансферах. Ты что хотел услышать? Ну иди на*уй тогда бл**ь".

Как Поворознюк обругал журналиста:

Осторожно! В видео присутствует нецензурная лексика.

Страсти вокруг стадиона

Напомним, что Ингулец возмущен решением УАФ не выдавать аттестат стадиона в Петрово, на котором завершено строительство. Команда имеет резервную арену в Кривом Роге, однако Александр Поворознюк отказывается там играть.

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На старте этого сезона Ингулец играл все матчи исключительно на выезде. Первая домашняя игра должна была состояться в рамках 6 тура УПЛ против Черноморца в субботу, 14 июля. Напомним, что петровцы пока не одержали ни одной победы в чемпионате Украины 2024-2025.

Клуб из Кировоградщины расписал ничьи с Колосом, Полесьем и Кривбассом, а также проиграл Заре и Руху. Сейчас подопечные Василия Кобина занимают 14 место в турнирной таблице УПЛ.