Футбольний клуб Інгулець цього літа повернувся в елітний дивізіон чемпіонату України. Команда з Петрового виграла Першу лігу та завоювала підвищення в УПЛ.

До теми Різке рішення Олександра Поворознюка: Інгулець зніметься з розіграшу УПЛ через гучний скандал

Хамська поведінка

Втім на цьому рівні, схоже, команда пробуде недовго. Президент клубу Олександр Поворознюк поскаржився на те, що Інгульцю не дозволяють проводити домашні матчі на новозбудованій арені у Петровому.

Після цього із одіозним президентом сталась скандальна ситуація. Спортивний журналіст Ігор Лисенко взяв інтерв'ю у Поворознюка на тему зняття команди з УПЛ та поточних справ у клубі. Втім під завершення розмови Олександр Григорович зірвався на журналіста.

На питання про трансфери президент Інгульця почав лаятися нецензурними словами. "Ти що, довб**об, чи що? Я тобі кажу, що команда знімається, а ти про трансфери. Ти що хотів почути? Ну йди на*уй тоді бл**ь".

Як Поворознюк облаяв журналіста:

Обережно! У відео присутня нецензурна лексика.

Пристрасті довкола стадіону

Нагадаємо, що Інгулець обурений рішенням УАФ не видавати атестат стадіону у Петровому, на якому завершено будівництво. Команда має резервну арену у Кривому Розі, проте Олександр Поворознюк відмовляється там грати.

Читайте також Роздав би ті гроші військовим, – як Поворознюк відреагував на зйомки серіалу "Інгулець"

На старті цього сезону Інгулець грав усі матчі винятково на виїзді. Перша домашня гра мала б відбутися в рамках 6 туру УПЛ проти Чорноморця у суботу, 14 липня. Нагадаємо, що петрівці поки не здобули жодної перемоги в чемпіонаті України 2024-2025.