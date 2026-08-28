Командир 47-й ОМБр Ширшин заявил, что ему "подкинули травку"

Бывший командир батальона 47-й ОМБр "Магура" Александр Ширшин заявил, что во время остановки его автомобиля ему якобы "подбросили травку". По его словам, на месте также находились неизвестные люди, похожие на сотрудников спецслужб, которые передавали информацию о нем правоохранителям.

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Что рассказал бывший командир об инциденте?

Бывший командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин заявил, что во время остановки его автомобиля ему якобы подбросили наркотическое вещество.

По словам военного, на месте происшествия находилось большое количество людей, которых он описал как лиц, якобы похожих на сотрудников Службы безопасности Украины. Ширшин утверждает, что правоохранители якобы не могли объяснить, кто именно эти люди, при этом они передавали информацию о нем.

Все очень интересно и тщательно спланировано. Спасибо всем причастным,

– написал он.

Отметим, Александр Ширшин возглавил батальон 47-й отдельной механизированной бригады в июле 2024 года. Уже 17 мая 2025 г. он подал рапорт на увольнение, публично обвинив командование в "бессмысленности" и решениях, которые, по его словам, приводили к неоправданным потерям среди военных.

Известно, что 47 бригада выполняла боевые задания на Курском направлении с осени 2024 года. Ширшин заявлял, что получал от командования задачи, которые считал необоснованными и приводившими к провалам и потерям личного состава.

Тогда на заявление военного отреагировал Генеральный штаб, создав специальную комиссию для изучения озвученных им обстоятельств. Там сообщили, что отдельно проанализируют приказы и распоряжения, поступающие с разных уровней военного управления, в частности, о целесообразности принятых решений в условиях конкретной боевой обстановки.

В августе 2026 года экс-комбат сообщил, что суд признал незаконным и отменил приказ о привлечении его к дисциплинарной ответственности. Суд также отметил, что проблемы, о которых военный публично заявлял, подтвердились во время проверки, а выводы о его якобы проступке были сделаны без должного выяснения всех обстоятельств.