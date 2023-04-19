Навсегда 32: в боях на Бахмутском направлении погиб участник одесского Майдана

Защищая Украину от российских захватчиков погиб военнослужащий из Одесской области Александр Станков – позывной "Перун". Боец получил несовместимое с жизнью ранение на Бахмутском направлении.

Военный еще до начала полномасштабного вторжения боролся за суверенную Украину. О гибели "Перуна" 18 апреля сообщил друг погибшего Александр Винницкий.

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Обстоятельства гибели героя

Военный погиб 17 апреля на Бахмутском направлении. Он находился в рядах Третьей отдельной штурмовой бригады. Ему было 32 года.



Александр воевал против врага на Бахмутском направлении / Фото из соцсетей

С начала полномасштабного вторжения он стал на защиту Украины, однако просто быть в Вооруженных силах ему было мало. Александр перевелся в 3-ю отдельную штурмовую бригаду, осознавая, что эта бригада будет на переднем крае фронта.

Он был добрым, искренним и справедливым парнем. Украина потеряла одного из лучших своих сыновей… Неделю тому назад ты написал: "Мы вернемся со щитом или на щите". К сожалению, ты вернулся на щите,

– написал друг погибшего.

Что известно об Александре Станкове

Александр Станков являлся активным членом патриотического движения Одессы, а также членом одесской "Свободы". Участвовал в Революции Достоинства, в одесском Майдане, в событиях 2 мая 2014 в Одессе.



Александр был известным в Одессе активистом / Фото из соцсетей



Александр был участником Одесской площади / Фото из соцсетей

Дата и место прощания с погибшим воином пока неизвестны.

24 Канал выражает соболезнования родным и друзьям Александра Станкова! Вечная память герою!