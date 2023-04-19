Військовий ще до початку повномасштабної вторгнення боровся за суверенну Україну. Про загибель "Перуна" 18 квітня повідомив друг загиблого Олександр Вінницький.
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Обставини загибелі героя
Військовий загинув 17 квітня на Бахмутському напрямку. Він перебував у лавах Третьої окремої штурмової бригади. Йому було 32 роки.
Олександр воював проти ворога на Бахмутському напрямку / Фото з соцмереж
З початку повномасштабного вторгнення він став на захист України, проте просто бути у Збройних силах йому було замало. Олександр перевівся до 3-ї окремої штурмової бригади, усвідомлюючи, що ця бригада буде на передньому краї фронту.
Він був добрим, щирим і справедливим хлопцем. Україна втратила одного з найкращих своїх синів… Тиждень тому ти написав: "Ми повернемося зі щитом чи на щиті". На жаль, ти повернувся на щиті,
– написав друг загиблого.
Що відомо про Олександра Станкова
Олександр Станков був активним членом патріотичного руху Одеси, а також членом одеської "Свободи". Брав участь у Революції Гідності, в одеському Майдані, в подіях 2 травня 2014 року в Одесі.
Олександр був відомим в Одесі активістом / Фото з соцмереж
Олександр був учасником Одеського майдану / Фото з соцмереж
Дата і місце прощання з загиблим воїном поки що невідомі.