Військовий ще до початку повномасштабної вторгнення боровся за суверенну Україну. Про загибель "Перуна" 18 квітня повідомив друг загиблого Олександр Вінницький.

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Обставини загибелі героя

Військовий загинув 17 квітня на Бахмутському напрямку. Він перебував у лавах Третьої окремої штурмової бригади. Йому було 32 роки.



Олександр воював проти ворога на Бахмутському напрямку / Фото з соцмереж

З початку повномасштабного вторгнення він став на захист України, проте просто бути у Збройних силах йому було замало. Олександр перевівся до 3-ї окремої штурмової бригади, усвідомлюючи, що ця бригада буде на передньому краї фронту.

Він був добрим, щирим і справедливим хлопцем. Україна втратила одного з найкращих своїх синів… Тиждень тому ти написав: "Ми повернемося зі щитом чи на щиті". На жаль, ти повернувся на щиті,

– написав друг загиблого.

Що відомо про Олександра Станкова

Олександр Станков був активним членом патріотичного руху Одеси, а також членом одеської "Свободи". Брав участь у Революції Гідності, в одеському Майдані, в подіях 2 травня 2014 року в Одесі.



Олександр був відомим в Одесі активістом / Фото з соцмереж



Олександр був учасником Одеського майдану / Фото з соцмереж

Дата і місце прощання з загиблим воїном поки що невідомі.

24 Канал висловлює співчуття рідним та друзям Олександра Станкова! Вічна пам'ять герою!