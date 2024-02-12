Александр Стубб станет новым президентом Финляндии: что это значит для Украины

В Финляндии во втором туре президентских выборов одержал победу Александр Стубб. Известно, что перед выборами он обещал занять жесткую позицию в отношении Кремля.

Стубб, который возглавлял правительство Финляндии в течение 2014 – 2015 годов, заявил, что вторжение России в Украину убедило его вернуться к политике и внести вклад в усилия Европы противостоять Кремлю.

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Украина получила серьезного сторонника

Стубб победил уверенно. Он получил 51,6 процентов голосов избирателей. Политик уже сделал свои первые заявления относительно курса, который выберет в управлении страной во время своей каденции.

Как отмечают журналисты, послание Стубба было "мирным". Он отметил, что главная задача президента – обеспечить мир в Финляндии. Кроме того, политик обещал стать объединяющей силой в финском обществе.

Что известно о Стуббе

Учился в Финляндии, а затем в США, Бельгии и Великобритании. Пришел в политику в 2004 году как член Европейского парламента.

В 2008 году был назначен министром иностранных дел Финляндии. В течение 2014 – 2015 находился на посту премьер-министра. Далее занимал должность министра финансов. В 2017 ушел из политики и обещал никогда не возвращаться.

Следует заметить, что Стубб и его главный конкурент на выборах Хаависто преимущественно были одного мнения относительно внешнего курса страны, в частности относительно жесткой позиции против России. Впрочем, в СМИ отмечают, что Стубб является более непримиримым.

Хаависто, например, выступил против присутствия ядерного оружия на территории Финляндии, а Стубб сказал, что это может быть необходимым при определенных обстоятельствах.

Эксперты говорят, что Стуббу нужно будет быть начеку относительно попыток Кремля оказать давление на Финляндию накануне его инаугурации, в частности путем вторжений в воздушное пространство или кибератак.

Инаугурация Стубба состоится 1 марта.

Напомним, что будущий президент Финляндии пообещал не поддерживать отношения с Россией, пока та не прекратит свою агрессию. Кроме того, он выступает за вступление Украины в ЕС. Также во время дискуссии со свои конкурентом Пеккой Хаависто он заявил, что не поднимет трубку, если Путин позвонит ему, чтобы поздравить с победой.