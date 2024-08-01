Россия бросает в бой свои самые опытные подразделения, пытаясь прорвать оборону, – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в течение трех суток работал на Восточном фронте. Генерал побывал в бригадах, которые держат оборону на Харьковском и Торецком направлениях.

Сырский отметил, что сейчас враг применяет в боях опытные военные группировки на указанных направлениях. Однако наши защитники достойно держат оборону и противодействуют оккупанту.

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Что рассказал главнокомандующий ВСУ о ситуации на Востоке

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины подчеркнул, что противник продолжает сосредотачивать усилия на Покровском направлении.

Враг бросает в бой свои самые опытные штурмовые подразделения, пытаясь прорвать нашу оборону на направлении Желанное, Новогродовка, Покровск,

– написал генерал.

На Купянском направлении, как отметил Сырский, в районе, Песчаного, Стельмаховки, Макеевки продолжаются ожесточенные бои. Но украинские защитники держат позиции.

Сырский также отметил, что сложная ситуация сложилась на Северском направлении. Враг активно применяет артиллерию, проводит штурмы, но успеха не имеет.

"Также жесткие бои идут в районе канала на подступах к Часовому Яру, без изменения позиций сторон. Противник продолжает штурмовать наши позиции в районах Нью-Йорка, Южного, Железного", – доложил генерал.

На Харьковском направлении, как сообщил Сырский, в районе Глубокого, Волчанска, также идут бои. Но враг успеха не имеет, и к тому же несет значительные потери.

По всем направлениям наступления противника продолжаются боевые действия различной интенсивности. Кое-где, ценой больших потерь, враг имеет незначительный успех. Во время активных боевых действий тактические позиции войск могут меняться несколько раз в течение суток. По состоянию на сейчас существенных изменений не произошло,

– написал главнокомандующий ВСУ.

Генерал также подчеркнул, что силы Национальной полиции, СБУ и Военной службы правопорядка проводят контрдиверсионные действия. Их подразделения сейчас выявляют и обезвреживают диверсионные группы противника в районах городской застройки на Торецком направлении.

Какую работу на фронте проводил Сырский еще

Александр Сырский также отметил, что основные задачи его работы в бригадах заключаются в изучении обстановки непосредственно в районах боевых действий, анализе эффективности выполнения боевых задач, решении проблемных вопросов, обеспечения подразделений боеприпасами, БПЛА, средствами РЭБ и оказании помощи командирам в организации боевых действий.

"Встретился с командирами подразделений бригад, совместно обсудили пути повышения устойчивости обороны. Несмотря на сложную обстановку наши подразделения продолжают уничтожать врага и удерживать занимаемые рубежи и позиции", – отметил Сырский.

Напоследок генерал выразил благодарность солдатам, сержантам и офицерам за мужество и храбрость в защите Украины.