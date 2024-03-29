Харьков станет для них роковым городом, – Сырский об угрозе наступления россиян

Западные СМИ сообщают о том, что над Харьковом снова нависает угроза российского наступления. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем интервью очертил уровень угрозы.

Главнокомандующий также объяснил, куда делись фортификации, которые должны были сдержать врага возле Авдеевки. Он сказал, что нам удалось остановить противника неподалеку от города, используя позиции, которые оборудовали во время боя.

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Харьков станет для оккупантов роковым городом

Александр Сырский утверждает, что сейчас нельзя игнорировать любую информацию о подготовке врага к наступательным действиям. Поэтому Украина принимает все меры для адекватного реагирования на такую возможность.

В частности, сейчас продолжается большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций.

Кроме того, устанавливают комплексную систему заграждений, а также проводят планирование применения украинских войск в случае таких действий.

Мы уже имеем опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось "просчитать" противника и освободить значительную часть Харьковщины. Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом,

– заверил Главнокомандующий ВСУ.

По его словам, каждая военная операция по-своему уникальна, и просто воспользоваться ее условной калькой в следующей ситуации на фронте не удастся ни при каких условиях.

Он добавил, что современная война это математическая задача с сотнями переменных, в которой каждая составляющая может иметь решающее значение.

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