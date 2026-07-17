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24 Канал Новости Украины На данный момент вопрос об отставке Сырского не обсуждается, – источники в Минобороны
17 июля, 15:04
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Обновлено - 15:22, 17 июля

На данный момент вопрос об отставке Сырского не обсуждается, – источники в Минобороны

Даниил Жоров

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, вероятно, в ближайшее время не покинет свой пост. Пока обсуждений относительно такой возможности нет.

Об этом сообщили источники 24 канала в Министерстве обороны Украины.

Что известно о ситуации с Сырским?

В последние дни в Киеве и других городах Украины проходят акции в связи с отставкой министра обороны Михаила Федорова. СМИ распространяли информацию о том, что между главой Минобороны и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским возник конфликт.

На фоне протестов, проходящих во многих городах Украины, источники в оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что вопрос об отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского не рассматривается.

Кадровые изменения во власти обострили разговоры о конфликте между бывшим министром обороны и главнокомандующим. Политолог Владимир Фесенко в разговоре с 24 каналом предположил, что Зеленский не мог оставить и Сырского, и Федорова. 

Что известно о протестах? 

Один из протестующих в четверг, 16 июля, рассказал, что пришел передать позицию знакомых, среди которых двое контрактников, четверо мобилизованных и пятеро полицейских. Он заявил, что вышел сказать их мнение. По словам мужчины, все они против назначения Клименко, против Сырского и за то, чтобы Федоров остался. 

В тот же день СМИ начали распространять информацию о возможном увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Они писали, что вопрос его дальнейшей работы обсуждается на самом высоком уровне.

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Михаил Федоров
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Министерство обороны Украины