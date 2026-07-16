Об этом пишут СМИ и телеграм-каналы.

Что известно о возможной отставке Сырского?

В четверг, 16 июля, информационное пространство всколыхнули сообщения о возможных кадровых изменениях в военном руководстве Украины.

В ряде телеграм-каналов начали утверждать, что якобы в Офисе президента обсуждают вопрос о возможной замене главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и рассматривают потенциальных кандидатов на эту должность.

Однако пока Банковая не подтверждала проведение консультаций по поводу увольнения, а президент Владимир Зеленский не делал никаких заявлений о намерении сменить руководство Вооруженных Сил.

Напомним, во время брифинга Федоров впервые публично подтвердил, что между ним и Сырским существовали серьезные разногласия. По его словам, после решения президента оставить нынешнего главнокомандующего на должности он согласился работать вместе с ним, однако впоследствии столкнулся с блокированием большинства реформаторских инициатив Министерства обороны.

Бывший министр заявил, что руководство ВСУ якобы препятствовало внедрению новых подходов к развитию беспилотных систем, цифровизации армии, рекрутингу и реформированию управления войсками. Он также утверждал, что Сырский не был готов открыто обсуждать проблемы и, по словам Федорова, вместо этого использовал внутренние механизмы влияния.

Сам Федоров рассказал, что его беседа с президентом после принятия кадрового решения прошла спокойно. По словам бывшего министра, Зеленский не назвал конкретных причин его отставки. Ему лишь сообщили о наличии недовольства со стороны военного руководства, хотя лично никто претензий Федорову не высказывал.

В то же время он заявил, что не считает конфликт с президентом окончательным, и предположил, что глава государства еще может пересмотреть отдельные кадровые решения.

Публично о напряженности между Министерством обороны и Генеральным штабом начали говорить еще в конце июня. Тогда Сырский заявлял, что между ним и Федоровым нет конфликта, хотя и признавал наличие рабочих разногласий, которые якобы решаются в обычном порядке.