Про це пишуть ЗМІ та телеграм-канали.

Що відомо про можливу відставку Сирського?

У четвер, 16 липня, інформаційний простір сколихнули повідомлення про можливі кадрові зміни у військовому керівництві України.

У низці телеграм-каналів почали стверджувати, що нібито в Офісі Президента обговорюють питання можливої заміни головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського та розглядають потенційних кандидатів на цю посаду.

Однак наразі Банкова не підтверджувала проведення консультацій щодо звільнення, а президент Володимир Зеленський не робив жодних заяв про намір змінити керівництво Збройних Сил.

Нагадаємо, під час брифінгу Федоров уперше публічно підтвердив, що між ним і Сирським існували серйозні розбіжності. За його словами, після рішення президента залишити теперішнього головнокомандувача на посаді він погодився працювати разом із ним, однак надалі зіткнувся з блокуванням більшості реформаторських ініціатив Міністерства оборони.

Колишній міністр заявив, що керівництво ЗСУ нібито перешкоджало впровадженню нових підходів до розвитку безпілотних систем, цифровізації армії, рекрутингу та реформування управління військами. Він також стверджував, що Сирський не був готовий відкрито обговорювати проблеми та, за словами Федорова, натомість використовував внутрішні механізми впливу.

Сам Федоров розповів, що його розмова із президентом після ухвалення кадрового рішення пройшла спокійно. За словами колишнього міністра, Зеленський не назвав конкретних причин його відставки. Йому лише повідомили про наявність невдоволення з боку військового керівництва, хоча особисто ніхто претензій Федорову не висловлював.

Водночас він заявив, що не вважає конфлікт із президентом остаточним та припустив, що глава держави ще може переглянути окремі кадрові рішення.

Публічно про напруженість між Міністерством оборони та Генеральним штабом почали говорити ще наприкінці червня. Тоді Сирський заявляв, що між ним і Федоровим немає конфлікту, хоча визнавав існування робочих суперечностей, які нібито вирішуються у звичайному порядку.