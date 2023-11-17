Зеленский уволил указом заместителя председателя Службы внешней разведки
Источник:Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Тарасовского с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.
Соответствующий указ Зеленского №757 уже появился на сайте Офиса президента.
Смотрите также "Майдан-3": в ГУР рассказали, как Россия планирует расшатать Украину и кто это курирует
Тарасовского уволили с должности
Причина увольнения пока неизвестна. Также пока неизвестно, кто возглавит этот пост.
Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины,
– говорится в указе президента.
Чем занимается Служба внешней разведки Украины
Она создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины. СВР ведет разведки в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, а также участвует в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечением безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом.
Руководитель Службы входит в состав СНБО и подчиняется непосредственно президенту Украины.
К слову, 17 ноября Владимир Зеленский подтвердил пребывание Сил обороны на Левом берегу Херсонской области. Глава государства заявил, что наши воины продвигаются вперед.
Он поблагодарил защитников за успехи и даже показал кадры их работы.