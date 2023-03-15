Почаевскую лавру также могут забрать у УПЦ МП: первые детали от Ткаченко

Недавно стало известно, что монахи УПЦ МП должны покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта 2023 года. Однако у прислужников Москвы могут отобрать и Почаевскую лавру.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, министерство начинает процесс возврата имущества в Свято-Успенской Почаевской лавре, которой сейчас пользуется УПЦ МП.

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Против Владимира Мороза откроют уголовное производство

Ткаченко рассказал, что из-за действий наместника Почаевской лавры будет открыто уголовное производство в связи с препятствованием пользования имуществом государства.

Руководителем Почаевской лавры подан иск в суд относительно того, чтобы вернули церковь, с которой закончилось соглашение о пользовании УПЦ (МП) на территории лавры,

– заявил министр.

По его словам, священник, который руководит в Почаевской лавре, не допустил представителей заповедника в церковь.

Такие процессы будут везде, где прекратили действия договоров

Судя по заявлению Ткаченко, речь идет о наместнике монастыря УПЦ МП на территории этой лавры – митрополите Почаевском Владимире Морозе.

"В Почаевской лавре процесс возврата имущества государству начался. Также будут и некоторые другие процессы в отношении других учреждений, где прекратили действовать договоры аренды или пользования известными объектами, относящимися к историческому наследию Украины", – отметил Ткаченко.

В свою очередь директор Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Вадим Микулич в комментарии "Главкому" отметил, что на уровне руководства государства еще не принято решение о судьбе Почаевской лавры.

Что этому предшествовало