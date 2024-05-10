Командир "киборгов" в ДАП и Герой Украины: что известно о новом командующем ССО Трепаке

В соответствии с указом президента 9 мая 2024 года главой Сил специальных операций стал бригадный генерал Александр Трепак с позывным "Редут". За его плечами годы службы в ВСУ и немало битв, в частности – за Донецкий аэропорт.

Генерал награжден орденами Богдана Хмельницкого III, II и I степеней, а также удостоен звания Героя Украины, и одновременно мало кто знает его в лицо, ведь в публичном пространстве он скрывает его. Что известно о новом командующем ССО и его военной карьере – читайте в материале 24 Канала.

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Военный в четвертом поколении

Будущий глава Сил специальных операций родился 15 сентября 1976 года в семье военнослужащего. Прадед Александра Трепака Матвей был участником обеих мировых войн, правда, во Второй незадолго после начала был комиссован после ранения. Кроме того, участником Второй мировой был и дедушка Александра Трепака, которому на тот момент было 16 лет. Он был одним из тех, кто дошел до Берлина.

Отец также выбрал карьеру военного и по его же стопам пошел и сын. Таким образом, Александр Трепак является военным в четвертом поколении.

С детства будущего бригадного генерала увлекали книги о казаках, князе Владимире, Петре Сагайдачном и других известных исторических личностях.

После завершения обучения в Одессе о военной карьере Александра Трепака известно не так много. Он начал службу в разведке ВСУ, был в подразделениях военной и информационной разведок и радиоразведки. В 2008 году присоединился к 3-му полку специального назначения в городе Кропивницкий (тогда – Кировоград). Там он занял должность командира отряда спецназа.

Майдан и начало войны

Издание MY.UA, ссылаясь на слова самого Трепака, рассказывало ранее, что во время Революции Достоинства тогдашняя преступная власть оказывала давление на военных. Их хотели заставить подписать письмо к Виктору Януковичу с просьбой "навести порядок" в стране. По итогам этого экс-президент должен был бы якобы удовлетворить запрос военных и одобрить силовой разгон Майдана.

Однако военнослужащие, в частности Александр Трепак, на такой шаг не пошли. Поэтому этот план тогдашней власти реализовать не удалось.

В середине февраля 2014 года группы отряда Третяка начали работать в Крыму. В более поздних интервью "Редут" отмечал, что война для него началась именно тогда. Но лично для него – 6 апреля.

К тому времени все мои группы были выведены и работали на Донбассе. 6 апреля я попрощался с сыновьями, сказал, чтобы поддерживали маму. И в их глазах я увидел, как они за 30 секунд повзрослели. А если брать по цифрам – это февраль, когда наши люди выдвигались на выполнение задач и ребята получили боевые патроны, мы проводили расчеты. Тогда мы выдвигались в сторону границы,

– рассказывал "Редут" в интервью "Армия FM".

Редут – это полевое укрепление с внешним рвом и бруствером, опорный пункт. Почему Александр Трепак выбрал себе именно такой позывной – неизвестно.

В апреле 2014 года "Редут" вместе с подчиненными отправился на Восток. Там подразделение взяло под контроль Донецкий аэропорт и участвовало в боях в районах Бахмута и Парасковиевки. В последней бойцы охраняли базу хранения стрелкового оружия.

В Бахмуте же бойцы под командованием Трепака охраняли Центр обеспечения бронетанковым вооружением. В июне того же года командир Центра Владимир Чобиток получил тяжелое ранение во время столкновения с боевиками, поэтому над эвакуацией начала работать группа специального назначения. "Редут" и еще 8 бойцов захватили блокпост террористов на въезде в город и удерживали его 3 часа, что позволило эвакуировать Чобитка. Сам же Трепак получил ранения, но от эвакуации отказался.

В течение следующих двух суток продолжались бои, ведь боевики намеревались зайти со стороны Горловки, чтобы захватить бронетехнику и стрелковое оружие, однако группа под руководством "Редута" подготовилась к "горячему приему" и им удалось заглушить вражеские минометы и повредить технику террористов, среди которых – танк Т-64.

Первое ранение – огнестрел в ногу – получил в июне под Артемовском (Бахмутом – 24 Канал). Второе – осколочное в руку – в октябре в аэропорту. С ним меня эвакуировали в госпиталь. Восстанавливаться придется еще долго,

– так рассказывал "Редут" в интервью после ранения.

После этих боев под Бахмутом Александр Трепак был удостоен Ордена Богдана Хмельницкого III степени и воинского звания полковник.

Командир "киборгов"

После боя под Бахмутом Александр Трепак прошел непродолжительное лечение и уже в августе 2014 года вернулся в строй. Тогда он стал старшим военным начальником по обороне территории международного аэропорта "Донецк" и организовывал контрдиверсионную и контрзасадную работу в окрестностях аэропорта, чтобы террористы не смогли захватить "дорогу жизни" – по ней бойцам доставляли продукты и боеприпасы.

Однако в самом аэропорту запасы продовольствия были, но совсем не было хлеба. Поэтому воины просили волонтеров привозить муку, чтобы можно было самим его печь. Однако в избытке был алкоголь.

А то, что находилось в магазинах Duty Free, я с командным составом "отсортировал", максимально удалив оттуда спиртное: если бы свободный доступ к запасам элитного алкоголя остался, то ДАП, наверное, не продержался бы 242 дня. Мы перегрузили все это богатство в автомобиль, который отогнали в известное нам место, а "сепары" его нечаянно разбомбили. Остальные продукты из этих магазинов мы понемногу подъедали,

– приводит воспоминание "Редута" портал "Битва за Украину".

Бои за Донецкий аэропорт вошли в историю современной Украины как символ нашей непокорности и сопротивления и "лучшую" оценку этому дал именно враг. Ведь именно оккупанты в своих перехватах назвали украинских воинов "киборгами" – они жаловались на невозможность захватить аэропорт в сентябре 2014 года.

В более поздних интервью "Редут" вспоминал, что приняв командование обороной аэропорта спросил, почему нет ответа на атаки боевиков, на что ему ответили, что по данным разведки есть большое скопление в районе Спартака и поэтому, чтобы не провоцировать их, на их атаки не отвечают. Новый командир обороны приказал открывать огонь в ответ.



Донецкий аэропорт после боев / Фото "Армия FM"

28 марта в здание аэропорта ворвалась штурмовая группа боевиков "Оплот" и захватила первый этаж. Отпор врагу в частности давала штурмовая группа под руководством "Редута". Он во время боя поддерживал связь с бойцами выходя на открытые участки и участвуя в боях лично. Вражеский осколок попал в челюсть командира. Медик на месте вытащил его, продезинфицировал рану и Александр Трепак вернулся к исполнению обязанностей сразу.

В ходе боев нашим воинам удалось подбить 8 танков, ликвидировать 270 захватчиков и еще взять в плен немало боевиков.

В октябре 2014 года Александр Трепак отказался покидать Донецкий аэропорт в рамках ротации, однако через несколько дней получил серьезное ранение, из-за которого его эвакуировали.



Александр Трепак во время боев за ДАП / Фото Цензон.нет

После этих боев его удостоили Ордена Богдана Хмельницкого II степени, а в феврале 2015 – звания Героя Украины.

Память о павших бойцах

Александр Трепак во всех интервью отмечает, что он не является "суперсолдатом", но успехов удалось достигать благодаря суперкоманде, благодаря идейным и смелым людям. Однако война, к сожалению, это не только о достижениях, но и о потерях. О павших воинах, которые были и среди подчиненных "Редута".

Хоронить погибших товарищей и смотреть в глаза их матерям и женам оказалось гораздо сложнее, чем даже воевать. Через две недели после того, как я вернулся домой с первым ранением, погибла одна наша группа под Изварино. Мы сутки сидели на телефоне – нужно было договариваться о вывозе тел из-под Луганска, искать рефрижератор, связываться со старшими на наших крайних блокпостах. А потом были похороны каждый день рядом с частью. После всего этого в бою мне было легко,

– рассказывал "Редут" в интервью Цензор.нет.

Подвиги наших воинов в Донецке во время 242-дневной обороны аэропорта экранизированы в фильмах "Аэропорт" и "Киборги".

После премьеры фильма "Аэропорт" Александр Трепак попросил прощения за всех погибших во время битвы и пообещал, что когда придет время – посетит родных каждого бойца и расскажет об их победах и о том, как они погибли.

Я – никто без моих ребят. Именно солдаты делают своего командира. Они воспитывали меня в аэропорту и воспитывают сейчас – и на земле, и на небесах. Я хочу попросить прощения у тех шестнадцати ребят, которые погибли за время, пока я командовал обороной аэропорта,

– сказал тогда командир.

"Аэропорт": смотрите фильм

Карьера в ССО

В марте 2016 года Александр Трепак стал командиром 3-го полка спецназначения. Через год получил диплом магистра в Национальном университете обороны Украины имени А. Черняховского.

В 2020 году Трепак покинул ряды 3-го полка спецназначения и перешел в командование Сил специальных операций на должность начальника штаба и заместителя командующего.



Прощание с боевым флагом / Фото 3-го полка спецназначения

А уже 9 мая 2024 года Александр Трепак заменил на посту командующего Силами специальных операций Сергея Лупанчука. Последний на этой должности был с ноября 2023 года.

На новой должности Александра Трепака ждут вызовы, учитывая то, что командование меняется второй раз за последние месяцы. Однако немаловажен в этой работе и опыт бригадного генерала и его умение оценить противника. Например, в интервью до полномасштабного вторжения он не боялся озвучить непопулярные вещи о том, что противника нельзя недооценивать.

Как разведчик, забирал определенные вещи, которые нужно было забрать. Эти вещи находятся в нашем музее. Я однозначно к нашему порогу отношусь с уважением, потому, что были ситуации, когда я забирал своих ребят, погибших с той стороны. Я общался с врагом, видел насколько это разные люди. Я всегда понимал, что врага нельзя недооценивать. В разных ситуациях и по-разному мы встречались с людьми с той стороны. Это были разные люди, но в целом – это вооруженные люди, которые воюют против нас, но недооценивать их нельзя. В моем случае и случае моих ребят, мы всегда приходили, забирали свое и шли дальше,

– рассказывал в интервью "Редут".

Правда, деятельность ССО засекречена и многие детали засекречены, поэтому по состоянию на сейчас информации о том, в каком направлении работал новый командующий Силами специальных операций с начала полномасштабного вторжения, пока нет.