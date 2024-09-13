Должен помогать своей стране, – Усик о войне в Украине и своем возвращении

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал полномасштабное вторжение России в Украину. В частности он высказался о своем возвращении на Родину.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Александр Усик активно помогает и поддерживает наше государство. Боксер прокомментировал решение вернуться на Родину.

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Усик о помощи Украине и возвращении домой

Боксер считает, что не важно, сколько у тебя денег или силы. Если в твоей стране происходит зло, война, то каждый должен защищать свое государство от врага.

Если твоя страна нуждается в твоей помощи, ты должен помогать своей стране. Если твоя страна нуждается в большой помощи, ты должен лопнуть, но сделать это, а не бежать из своей страны. Если все убегут, то Путин просто заберет нашу страну, а потом еще и сюда придет (Польшу – 24 канал). Нет, мы должны защищать свой дом, кто как может,

– рассказал Александр Усик.

Также он сообщил, что вместе с семьей проживает в Киеве.

Отметим, что во время оккупации города Ворзель в Киевской области, россияне повредили дом боксера. Известно, что вражеские военные поселялись в его доме, когда находились в городе.