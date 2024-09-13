З початком повномасштабної вторгнення Росії в Україну Олександр Усик активно допомагає та підтримує нашу державу. Боксер прокоментував рішення повернутися на Батьківщину.

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Усик про допомогу Україні та повернення додому

Боксер вважає, що не важливо, скільки в тебе грошей чи сили. Якщо у твоїй країні відбувається зло, війна, то кожен повинен захищати свою державу від ворога.

Якщо твоя країна потребує твоєї допомоги, ти мусиш допомагати своїй країні. Якщо твоя країна потребує великої допомоги, ти маєш луснути, але зробити це, а не тікати зі своєї країни. Якщо всі втечуть, то Путін просто забере нашу країну, а потім ще й сюди прийде (Польщу – 24 канал). Ні, ми повинні захищати свій дім, хто як може,

– розповів Олександр Усик.

Також він повідомив, що разом з сім'єю проживає у Києві.

Відзначимо, що під час окупації міста Ворзель у Київській області, росіяни пошкодили будинок боксера. Відомо, що ворожі військові оселялися у його будинку, коли перебували в місті.