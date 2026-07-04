Об этом сообщили в Национальном союзе журналистов Украины.

Смотрите также На войне погиб украинский музыкант и многодетный отец Игорь Ходжаниязов

Что известно о гибели украинского журналиста?

На фронте погиб украинский военный и оператор днепровских телеканалов Александр Вернигоров. Защитнику было 36 лет. В июле 2022 года Александр добровольно вступил в ряды Сил обороны Украины. С тех пор он выполнял боевые задачи на передовой, защищая Украину от российской агрессии.

До мобилизации Александр Вернигоров много лет работал оператором "9 канала" в Днепре. Впоследствии он присоединился к команде телеканала "Открытый", где также зарекомендовал себя как профессионал своего дела.

Коллеги вспоминают Александра как ответственного, смелого и преданного работе специалиста, который всегда добросовестно выполнял свои обязанности.

Помню его почему-то несколько строгим, но всегда сосредоточенным и прямолинейным на работе. Настоящий профессионал своего дела,

– поделился воспоминаниями журналист из Днепра Александр Коптев.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Вернигорова. Светлая память!

Кого Украина потеряла на войне?

На войне погиб младший сержант Виталий Дутка, 1985 года рождения. Прощание с воином состоялось в Ивано-Франковске, после чего его похоронили на Аллее Героев в Чукаловке.

В Херсонской области в результате удара российского FPV-дрона погиб 35-летний полицейский Игорь Кульбаба. Полицейский служил в патрульной полиции Тернопольской области с 2016 года. У него остались жена, годовалый сын и девятилетняя дочь.

На фронте погиб 30-летний военный и бывший продюсер ABC News Максим Осередчук. Военнослужащий служил в 34-й бригаде морской пехоты и погиб 25 июня в результате атаки российского дрона. У него остались жена и девятимесячная дочь.