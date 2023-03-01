Сербия "показывает зубы" России: Вучич заявил, что сербских наемников "Вагнера" бросят за решетку
Источник:Politico
В ЧВК "Вагнера", которая воюет в Украине, вербуют не только российских заключенных. Известно, что среди наемников Пригожина есть и сербы.
Президент Сербии Александр Вучич резко изменил свое отношение к незаконной военной компании "Вагнера". Это произошло после того, как сербские националисты вместе с пророссийскими активистами, связанными с ЧВК, собрались в Белграде и потребовали прекращения переговоров по Косово.
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Сербов из ЧВК "Вагнера" дома арестуют
Сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой и будут в пределах досягаемости наших учреждений,
– сказал Вучич.
Он добавил, что "дружественные страны так не поступают", имея в виду Россию.
В интервью изданию глава страны заявил, что его "раздражает", что российская террористическая частная военная компания Вагнера вербует сербов на войну против Украины.
"Мне не нужна поддержка "Вагнера", мне не нужно, чтобы они аплодировали или критиковали меня", – подчеркнул Вучич.
На вагнеровцев наложили мощные санкции: главное
- Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции против российских оккупантов. Ограничения получили сотни физических и юридических лиц. Они предусматривают блокировку активов, препятствие для выведения капиталов, запрет на въезд и т.д.
- Кроме того, Жозеп Боррель – верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и обороне – подчеркнул, что вагнеровцы действуют вне международных законов.
- Евросоюз объявил новые санкции против пригожинского ЧВК "Вагнера". В Евросовете отметили, что под санкции попали физические и юридические лица, причастные к нарушению прав людей. В частности, ограничения ввели против вагнеровцев, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.