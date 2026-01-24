Речь идет о первом заместителе начальника информационного управления ГРУ Александре Зорине. Российские источники называли Зорина "лучшим переговорщиком", а западные – отмечали его роль в вербовке сирийцев для "ЧВК Вагнера" в Ливии, пишет издание "Агентство".

Что известно о Зорине, которого Москва отправила договариваться с США?

Александр Зорин родился в 1968 году в Харькове, служил в ГРУ, дважды был военным атташе России в Японии.

В 2016 – 2017 годах работал спецпредставителем министерства обороны России в Женеве в группах по прекращению огня в Сирии, после чего возглавил одно из управлений ГРУ.

Зорин был одним из руководителей военной операции в Сирии и участвовал в переговорах, зарекомендовав себя "как один из самых эффективных переговорщиков", утверждал сайт "Герои страны"

Во время войны в Украине также участвовал в переговорах – в мае 2022 года – по сдаче в плен украинских военных, окруженных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

В мае 2025 года, уже как первый заместитель начальника информационного управления ГРУ, был одним из участников российской делегации в Стамбуле.

Закрытым указом Путина он получил звание Героя Российской Федерации и звание генерал-лейтенанта.

Кремлевский политолог Сергей Марков называл Зорина лучшим российским переговорщиком. Военкор провластной "Комсомольской правды" Александр Коц писал о нем как о "сверхмощном переговорщике", которому удавалось мирить враждующие стороны в Сирии и распутывать самые сложные клубки противоречий между группировками.

Во время общения с оппозицией он часто перенимал ее риторику, удивляя политиков и деятелей гражданского общества, писала лондонская газета Asharq Al-Awsat в материале под заголовком "Александр Зорин – человек Путина для сложных миссий в Сирии".

В политическом плане он был среди "архитекторов" конференции по национальному диалогу в 2018 году и организовал перелет оппозиционных деятелей военным самолетом из Женевы в Сочи, отмечало издание. ️

В 2021 году журнал Foreign Policy со ссылкой на сирийских повстанцев писал, что в 2016 году Зорин руководил кампанией минобороны по вербовке сирийцев для участия в ливийском конфликте. При этом завербованных вводили в заблуждение: им обещали, что они только будут охранять нефтяные объекты на востоке Ливии в составе "ЧВК Вагнера". Однако по прибытии в учебный центр в Хомсе мужчины узнавали, что должны воевать и погибать за главнокомандующего одной из группировок – Халифу Хафтара, а их месячная зарплата составит около 200 долларов вместо обещанных 1000 долларов для бойца и 5000 долларов для командира.

Кроме Зорина, россиян представляют глава Главного управления Генштаба вооруженных сил России Игорь Костюков и переводчик Илья Курепов, который по состоянию на 2022 год работал в лингвистическом центре минобороны России.

Что известно о ходе переговоров США, Украины и России?