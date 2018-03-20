Александр Архипенко – украинский скульптор, чьи работы продаются за миллионы долларов

Его работы поражают новизной – вместо реалистичности изображения– динамические и одновременно лаконичные образы, вогнутые линии вместо выпуклых и так называемая концепция "пустого пространства", когда, например, вместо лица или живота – пустота.

В мае 1933 года, когда в Чикаго проходила Всемирный ярмарка Столетнего прогресса, каждая страна пыталась лучше себя представить. Здесь были поселения индейцев, дворцы Майя, кружили американские горки, летали дирижабли, а передвигаться между павильонами можно было по канатной дороге. Вокруг только и было разговоров о культурной самобытности и новации в науке.

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Александр Архипенко с новой скульптурой

Украинцы тоже приняли участие в выставке – демонстрировали свое национальную одежду и танцы, но наибольшей ценностью нашего павильона стала выставка скульптур Александра Архипенко, чьи работы изменили традиционное представление о скульптуре.

Александр Архипенко родился в Киеве – отец Порфирий был профессором-инженером Киевского университета, а дед – иконописцем. Интересно, что парень в своем творчестве как раз и объединит искусство с инженерными решениями. В 1902 году поступает в Киевское художественное училище Николая Мурашко, где проучился 3 года. В 19 лет продолжает учебу в Москве, не догадываясь, что навсегда покидает родной город.

Александр Архипенко и Фрэнсис Грей

Он уже тогда искал оригинальные формы, стремился по-новому изображать реальность, но не находил поддержки ни среди московских преподавателей, ни парижских, – во Францию ​​он переехал в 1908 году. Так приходит решение учиться в стенах Лувра, при этом его привлекают не работы Родена или других признанных мастеров, а скульптуры древних греков, египтян и ассирийцев. В то время Пикассо положил начало новому течению кубизма и так случится, что как раз украинец этот стиль перенесет и в скульптуру.

Скульптору исполнилось всего 23 года, а выставка его работ уже путешествует по Европе, в том же году он открывает собственную школу в Париже. Публика еще не всегда была готова воспринимать такой подход, но резонанс в Европе ему был обеспечен.

В 1920 году Архипенко станет первым украинцем, который примет участие в Венецианском биеннале, хотя местный кардинал утверждал, что художник "искажает созданное Богом подобие человека". За год свою школу открывает и в Берлине, и тут же продолжает эксперименты. Вместо классических бронзы и мрамора, в своих скульптурах использует дерево, стекло и металл, а порой и раскрашивает свои работы.

После того как его выставка побывала в Нью-Йорке, Архипенко тоже решает податься с женой в США. На тот момент у него еще был украинский паспорт, но за 5 лет скульптору выдадут новый – уже с американским гражданством.



Скульптура Александра Архипенка

Именно за океаном проявится и инженерный талант скульптора. Ему пришло в голову создавать механические картины – так называемая "архипентура", где специальный механизм прокручивал цветные полоски таким образом, чтобы создавалось новое изображение. Тогда это была настоящая новинка, за которую художник даже получил патент на 17 лет. Подобную технологию сейчас используют в билблордах. В этом и был весь секрет его творчества – постоянный поиск новых идей, форм и пропорций. Своим студентам повторял, что художник должен творить, а не воспроизводить.

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И хотя с Украиной Архипенко разделяли тысячи километров, он не терял контакты с отечественными художниками. Разрабатывал памятники Франко, Шевченко и князю Владимиру, а узнав, что в Украине Голодомор, отдал одну из скульптур на главный приз лотереи, чтобы передать вырученные средства жертвам.

В конце жизни интерес к его скульптурам погас, семья выживала разве что за счет занятий с учениками. Зато уже в двухтысячных 4 его скульптуры собирали семизначные суммы на аукционах Кристис. Так, "Женщину, которая расчесывает волосы" продали за более чем 2 миллиона долларов, "Голубую танцовщицу" за 1 миллион 700 тысяч, на несколько тысяч меньше отдали за "Симметричный торс" и за полтора миллиона приобрели "Голливудский торс".