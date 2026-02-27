Сын владельца "Фидобанка" мог вытолкнуть отца из окна: детали резонансной гибели Адарича

В Барселоне задержали сына 54-летнего бывшего украинского банкира Александра Адарича. 34-летний Игорь Адарич может быть причастен к смерти отца.

Об этом сообщает Express. В 1991 году Адарич-старший основал "Фидобанк".

Что известно о смерти бывшего основателя "Фидобанка" Адарича?

Итальянская полиция в сотрудничестве с властями Испании арестовала Игоря Адарича. Его отца нашли мертвым после падения со здания в Милане 23 января.

Следователи подозревают, что сын убедил отца поехать в Милан под предлогом деловой встречи в заведении в районе Виа Нерино, где затем якобы было организовано похищение. Следователи утверждают, что он помог похитить отца, чтобы заставить его перевести 250 тысяч евро в криптовалюте,

– говорится в статье.

Когда Александр Адарич выпал из окна, рядом был только его сын. Предположительно, именно он вытолкнул отца.

Сам Игорь Адарич объяснял, что на них напала группа вооруженных мужчин. Это якобы произошло, когда они с отцом отправились в Италию на встречу с лицом по имени "Кирилл". Впрочем, следователи не нашли никаких доказательств существования такой встречи.

Расследование продолжается для полного выяснения обстоятельств инцидента.

Справка. "Фидобанк" был ликвидирован в 2016 году, когда Национальный банк Украины признал его неплатежеспособным. Во время своего существования банк сменил несколько названий. Александр Адарич был его единоличным владельцем.

После гибели Адарича в январе 2026-го в полиции говорили, что это может быть связано с его профессиональной деятельностью и деловыми связями.

