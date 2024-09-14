Сестра павшего "Да Винчи" вступила в батальон, которым командовал ее брат

Младшая сестра Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло – Александра, присоединилась к армии. Она стала частью батальона, который возглавлял ее брат.

Об этом сообщила журналистка Виолетта Киртока. Она обнародовала фото с Александрой.

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Александра Коцюбайло вступила в армию

Младшая сестра "Да Винчи", и, которая из двойни, Александра, подписала контракт не просто с армией. А с 1-м отдельным штурмовым батальоном имени своего брата. Тем самым батальоном, который создал Дмитрий, и командуя которым, погиб,

– сообщила журналистка.

Сама Александра не комментировала свое решение, а впрочем, на своих страницах в соцсетях выставляла фото в военной форме.

"Ну что же, Коцюбайло снова в подразделении", – констатировала Киртока.

Напомним, командир батальона "Волки Да Винчи" погиб под Бахмутом 7 марта 2023 года. Во время обстрела "Градами" осколок ранил Дмитрия и, несмотря на быструю эвакуацию, спасти его, к сожалению, не удалось.

Важно, что Дмитрий Коцюбайло воевал против россиян с 2014 года. Тогда ему было всего 18 лет. Герой бросил учебу и с Майдана ушел на фронт. "Да Винчи" стал первым военным, который пожизненно получил звание Герой Украины.