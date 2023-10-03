Хотел нажиться на мусоре: мэру Сум объявили подозрение и хотят отправить под стражу

Мэру Сум Александру Лысенко сообщили о подозрении в получении взятки. Прокуратура потребует, чтобы его отправили под стражу.

О подозрении сообщили и директору Департамента инфраструктуры Сумской области. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Что инкриминируют Лысенко

НАБУ и САП 3 октября сообщили мэру Сум Александру Лысенко и директору Департамента инфраструктуры Сумской области Александру Журбе о подозрении в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 миллиона гривен. К слову, действия должностных лиц квалифицируют по статье 368 Уголовного кодекса Украины – "Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом".

Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы сроком от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время решают вопрос о мере пресечения взяточникам. В САП отметили, что прокуратура потребует, чтобы Лысенко и Журбу отправили под стражу с альтернативой внесения залога.

Дело Лысенко: главные новости

СБУ вечером 2 октября 2023 года задержала мэра Сум Александра Лысенко на взятке. Его поймали на "горячем", когда тот получал последний транш в размере 1,4 миллиона гривен.

Следователи установили, что Лысенко вместе с Журбой обложили "данью" местных предпринимателей, которые занимались бытовыми отходами. Чтобы у них не возникало искусственных помех в работе, предприниматели должны платить мэру Сум. Более того, платить приходилось и за то, чтобы местные власти установили для компании экономически обоснованный тариф.

С ноября 2022 года по октябрь 2023 года Лысенко вместе с партнером получили неправомерную выгоду в общей сумме 2 130 000 гривен.

Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вину не докажут в законном порядке и не будет приговора суда.