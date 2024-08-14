Уже завтра должна была быть с семьей: россияне убили медика "Госпитальеров" Александру Мулькевич

Сегодня, 14 августа, во время выполнения боевых задач на Харьковщине, погибла Госпитальерка Александра Мулькевич с позывным "Майк". Россияне сбросили дрон на эвакуационную машину медиков.

В "Госпитальерах" сообщили, что в результате атаки оккупантов погибла 35-летняя медик Александра Мулькевич с позывным "Майк".

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"Замечательная, добрая, улыбчивая, сильная"

По словам Яны Зинкевич, экипаж из трех девушек должен был отработать сегодня крайний день своей ротации и завтра уже быть дома со своими семьями.

Трое отважных украинок, которые выбрали своей миссией спасение человеческих жизней, мирную и опасную идею, были вынуждены изменить свои мирные профессии и приобщиться к поддержке украинских Сил обороны. На кровавом счету россиян еще одна оборванная молодая судьба отважной украинки,

– написала командир "Госпитальеров" в Facebook.

Побратимы рассказывают, что Александра была "универсальным бойцом", никогда не отказывала в помощи, могли выполнить любую работу. Это был человек, который под силу было действительно все, вспоминают знакомые погибшей.

"Майк" была невероятным человеком, водителем, боевым медиком, командиром экипажа и просто сознательной гражданкой нашей страны. Всегда мотивировала, сама тоже стремилась учиться, повышать навыки, саморазвиваться. Всегда заботилась о своем экипаже, и не только,

– поделились воспоминаниями о медике "Госпитальеры".

Александра Мулькевич погибла на фронте / Фото из инстаграма "Госпитальеров"

Отметим, что во время атаки FVP-дроном другая девушка-медик получила ранения средней степени тяжести. Ее госпитализировали.