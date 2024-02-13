Это представление главнокомандующего ВСУ состоялось в формате видеосвязи. Курировал весь процесс, а также непосредственно участвовал и Министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Сырского представили западным командующим

Рустем Умеров представил Александра Сырского Верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристоферу Каволи и командующему Группой содействия безопасности Украины Антонио Агуто. По словам главы Минобороны, между украинским и западными генералами состоялся "четкий и предметный разговор".

Обсудили наши военные планы на 2024 год. Главком озвучил приоритеты,

– объяснил Умеров.

Среди приоритетов, которые назвал Александр Сырский, были:

оптимизация структуры ВСУ;

улучшение качества подготовки наших военных;

доукомплектование имеющихся бригад и создание новых;

обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике.

Министр обороны также отметил, что отдельно Сырский вместе с западными командующими обсудили постоянное увеличение средств радиоэлектронной борьбы, чтобы нивелировать угрозу вражеских дронов. Еще одной темой было обеспечение ротации бойцов на фронте.

"Впереди – много работы и решений, необходимых для нашей победы", – заметил Умеров.

Умеров и Сырский целый день провели на фронте