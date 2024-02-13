Це представлення головнокомандувача ЗСУ відбулося у форматі відеозв'язку. Курував увесь процес, а також безпосередньо брав участь й Міністр оборони України Рустем Умєров.

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Сирського представили західним командувачам

Рустем Умєров представив Олександра Сирського Верховному головнокомандувачу Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістоферу Каволі та командувачу Групи сприяння безпеці України Антоніо Агуто. За словами глави Міноборони, між українським та західними генералами відбулася "чітка та предметна розмова".

Обговорили наші воєнні плани на 2024 рік. Головком озвучив пріоритети,

– пояснив Умєров.

Серед пріоритетів, які назвав Олександр Сирський, були:

оптимізація структури ЗСУ;

покращення якості підготовки наших військових;

доукомплектування наявних бригад і створення нових;

забезпечення регулярних потреб у зброї й техніці.

Міністр оборони також зауважив, що окремо Сирський разом із західними командувачами обговорили постійне збільшення засобів радіоелектронної боротьби, щоб нівелювати загрозу ворожих дронів. Ще однією темою було забезпечення ротації бійців на фронті.

"Попереду – багато роботи й рішень, необхідних для нашої перемоги", – зауважив Умєров.

Умєров і Сирський цілий день провели на фронті