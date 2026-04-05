Украина освободила 480 квадратных километров на Юге, но у России свои планы, – Сырский

Силы обороны Украины с конца января вернули под контроль 480 квадратных километров территории на Александровском направлении. Несмотря на постоянные атаки, украинские военные удерживают позиции и наносят значительные потери врагу.

Несмотря на успехи украинских защитников, Россия стремится и в дальнейшем создать буферную зону. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Что известно о ситуации на Юге?

На Александровском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательные действия, которые продолжаются с конца января. За это время удалось восстановить контроль над 480 квадратными километрами территории, в частности восемью населенными пунктами в Днепропетровской области и четырьмя – в Запорожской области.

Во время рабочей поездки Сырский обсудил ход операции с руководителем группировки, генерал-майором Олег Апостол. Речь шла о результатах выполнения задач и повышения эффективности действий на определенных участках фронта.

В то же время российские войска продолжают активные штурмы. Атаки фиксируют в районах ряда населенных пунктов, в частности Тернового, Ивановки, Зеленого Гая и других. За последнюю неделю на направлении зафиксировано 64 атаки противника.

Несмотря на значительные потери, армия России пытается перегруппировать силы и продолжить наступление с целью захвата новых территорий и создания так называемой "буферной зоны" на Днепропетровщине. Украинские военные ведут активную оборону, нанося врагу ощутимые потери в живой силе и технике.

Кроме того, Сырский уделил внимание ситуации на Покровском направлении. Он заслушал доклады по обстановке и проблемным вопросам и уже отдал распоряжение о дополнительном обеспечении подразделений боеприпасами и материально-техническими ресурсами для усиления обороны в Донецкой области.

Обратите внимание! Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов для 24 Канала рассказал, что Александровское направление было неожиданным для контратаки, операция была хорошо спланирована, но противник продолжает перегруппировываться и маневрировать. Украинские Силы обороны начали наступать раньше, чем выключили Starlink у россиян, но это также способствовало замедлению оккупантов.

Какова ситуация на других участках фронта?