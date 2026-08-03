Банькову назначили содержание под стражей на 60 суток с возможностью залога в 10 миллионов гривен. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Что известно о деле экс-секретаря МИД?

Известно, что прокурор САП ходатайствовал о содержании под стражей с альтернативой залогу в 15 миллионов гривен. А сторона защиты просила о более мягкой мере пресечения.

Защита просила о домашнем аресте и отмечала, что мера пресечения в виде содержания под стражей чрезмерна.

В случае внесения залога на Банькова будут возложены следующие обязанности:

не отлучаться из Киева;

воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми по этому делу;

сдать загранпаспорт;

носить электронный браслет.

Сторона обвинения доказывала, что Баньков во время пребывания в должности и даже после увольнения мог "помогать" выезжать за границу.

Так, он неоднократно помогал другому подозреваемому Резникову решать проблемы с выездом, звонив по телефону нужным лицам.

Кроме того, когда Резникова задержали работники ТЦК, Баньков подписал официальное письмо Ровенскому ТЦК о том, что тот якобы проходит процедуру назначения советником МИД для бронирования – это помогло фигуранту избежать мобилизации.

Напомним, по версии следствия, Баньков вместе с эксуправляющим аппаратом МИД Рамизом Рамазановым, главой "Центра содействия международному сотрудничеству", Владиславом Резниковым и бухгалтером Еленой Корницкой создал организованную группу для присвоения благотворительных средств.

Как утверждают следователи, Баньков поручил перечислить 1 миллион долларов двумя траншами по 500 тысяч долларов на подконтрольную ОО "ЦСМС" со счетов украинского посольства в Японии.

Кроме посольства в Японии, пострадала американская организация Renew Democracy Initiative (RDI), которая оказала помощь в 750 тысяч долларов.

Всего через подконтрольные компании и ФЛП могли легализовать 37,3 миллиона гривен.