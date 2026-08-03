Банькову призначили тримання під вартою на 60 діб із можливістю застави у 10 мільйонів гривень. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Що відомо про справу екссекретаря МЗС?

Відомо, що прокурор САП клопотав про тримання під вартою з альтернативою застави у 15 мільйонів гривень. А сторона захисту просила про більш м'який запобіжний захід.

Захист просив про домашній арешт і наголошував, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є надмірним.

У разі внесення застави на Банькова будуть покладені такі обов'язки:

не відлучатись з Києва;

утримуватись від спілкування зі свідками та підозрюваними в цій справі;

здати закордонний паспорт;

носити електронний браслет.

Сторона обвинувачення доводила, що Баньков під час перебування на посаді та навіть після звільнення мав змогу "допомогати" виїжджати за кордон.

Так, він неодноразово допомагав іншому підозрюваному Рєзнікову розв'язувати проблеми з виїздом, телефонувавши потрібним особам.

Крім того, коли Рєзнікова затримали працівники ТЦК, Баньков підписав офіційний лист до Рівненського ТЦК про те, що той нібито проходить процедуру призначення радником МЗС задля бронювання – це зрештою допомогло фігуранту уникнути мобілізації.

Нагадаємо, за версією слідства, Баньков разом з екскерівником апарату МЗС Рамізом Рамазановим, головою "Центру сприяння міжнародного співробітництва", Владиславом Рєзніковим та бухгалтеркою Оленою Корницькою створив організовану групу для привласнення благодійних коштів.

Як стверджують слідчі, Баньков доручив перерахувати 1 мільйон доларів двома траншами по 500 тисяч доларів на підконтрольну ГО "ЦСМС" з рахунків українського посольства в Японії.

Окрім посольства в Японії, постраждала американська організація Renew Democracy Initiative (RDI), яка надала допомогу на 750 тисяч доларів.

Загалом через підконтрольні компанії та ФОПів могли легалізувати 37,3 мільйона гривень.