Об этом адвокат подозреваемого Артем Крикун-Труш сообщил в комментарии "Бабелю".

Что решил суд?

Подозреваемому по делу коррупции в Верховном суде Александру Прокопенко ВАКС назначил залог в 11,7 раза меньше, чем просили прокуроры. Кроме того, суд отказал в применении электронного браслета и запрете покидать место жительства.

В то же время на судью в отставке возложен ряд обязанностей: он должен появляться по вызову следователя, прокурора и суда, сообщать об изменении места жительства, не общаться со свидетелями и сдать документы для выезда за границу.

Издание напомнило, что Прокопенко подозревают в получении взятки в размере 50 тысяч долларов за решение в пользу бизнесмена Константина Жеваго в 2023 году по делу Полтавского горно-обогатительного комбината.

Что известно о коррупции в Верховном суде?

19 мая НАБУ и САП проводили обыски по делу коррупции в Верховном суде. Следственные действия проходили по местам проживания, работы и в транспортных средствах действующих и бывших судей. Речь шла также о обушки в экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева.

Впоследствии среди подозреваемых оказались еще трое действующих судей и один судья в отставке.

По данным следствия, фигуранты могли получить неправомерную выгоду за принятие решения в пользу владельца группы “Финансы и кредит”. Он, по версии следствия, передал 2,7 миллиона долларов адвокату для дальнейшей передачи судьям.

До этого в мае 2023 года антикоррупционные органы разоблачили тогдашнего председателя Верховного суда Князева на получении взятки в размере 450 тысяч долларов США.