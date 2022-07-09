Как оккупант сдал ВСУ танк и получил 10 тысяч долларов: Арестович рассказал интересную историю

Украина изначально предупреждала Россию, что на нашей земле ее ничего хорошего не ждет. Вражеские войска призывали сдаваться.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович напомнил, что Украина официально предлагала вознаграждение российским солдатам, которые сдадут нам технику. Он даже описал такой случай.

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Было такое, что даже танк пригнали. Храбрый механик-водитель его пригнал и получил 10 тысяч долларов. Да и сдался в плен, правда,

– сказал Арестович.

Это единственная известная ему такая ситуация. А вот случаев, когда в российскую технику просто сели и уехали – много.

Последние заявления Арестовича

Советник руководителя ОП рассказывал, как происходило сражение под Богородичным, где ВСУ уничтожили танковую роту противника и штурм провалился. Это направление из Изюма на Славянск. Танков уничтожили ориентировочно штук 12 – танковую роту. Всего за этот день докладывали о 35 танках. По словам Арестовича, это чуть больше танкового батальона.

ВСУ покинули Лисичанск и Северодонецк, чтобы сохранить жизнь защитникам. Алексей Арестович рассказывал, что они успели ликвидировать там около 7 тысяч российских оккупантов. Линия фронта сейчас лежит от Белогоровки до Калиново.

Также Арестович сообщал о юбилейной 25-й Чернобаевке. Украинские защитники ударили по скоплению вражеской техники. Это произошло 7 июля около 14:23. Пожар продолжался долго, как обычно. Боеприпасы детонировали.

Арестович об опасности для наших РСЗО: смотрите видео