Был с вечной улыбкой: на Донбассе погиб общественный деятель Алексей Бевзюк
Источник:Антон Колумбет
7 декабря на Донбассе погиб общественный и политический деятель Алексей Бевзюк. Он воевал в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
Бевзюк воевал вместе с отцом и братом. Об этом сообщил его побратим Антон Колумбет.
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Погиб известный общественный деятель Алексей Бевзюк
Как стало известно, брат Алексея – Андрей Бевзюк – погиб несколько месяцев назад, а их отец – Иван Бевзюк – комиссован после того, как получил тяжелое ранение.
Эта семья, от короткой истории которой сжимается сердце – маленькая история всей Украины. Мерс был чрезвычайно крепким солдатом – улыбающимся, юморным, оптимистичным, с вечной улыбкой и бесами в глазах. Активный общественный и политический деятель, человек, с которым было очень интересно говорить и мечтать о стране будущего,
– рассказал Колумбет.
По его словам, Алексей Бевзюк жил Украиной и строил страну будущего вокруг себя.
"Я не могу найти слов, которыми можно было бы описать эту потерю для всех нас. Все кажется искусственным и несущественным. Склоняем головы в трауре вместе с родными и близкими", – добавил Колумбет.
Алексей Бевзюк погиб на Донбассе / фото Антон Колумбет
В боях за Украину гибнут лучшие
- Недавно на фронте, помогая Украине бороться с российскими оккупантами, погибли два поляка. Они были в Интернациональном легионе.
- Также в войне с российскими захватчиками погиб известный украинский военный корреспондент Алексей Чубашев. В 2021 году защитника уволили в запас, однако после полномасштабного вторжения он вернулся в ряды ВСУ.
- Кроме того, защищая Украину от российских захватчиков, погиб журналист и доброволец Александр Махов. Еще 24 февраля он заявил, что является ветераном и резервистом и уходит на фронт.