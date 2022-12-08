Был с вечной улыбкой: на Донбассе погиб общественный деятель Алексей Бевзюк

7 декабря на Донбассе погиб общественный и политический деятель Алексей Бевзюк. Он воевал в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Бевзюк воевал вместе с отцом и братом. Об этом сообщил его побратим Антон Колумбет.

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Погиб известный общественный деятель Алексей Бевзюк

Как стало известно, брат Алексея – Андрей Бевзюк – погиб несколько месяцев назад, а их отец – Иван Бевзюк – комиссован после того, как получил тяжелое ранение.

Эта семья, от короткой истории которой сжимается сердце – маленькая история всей Украины. Мерс был чрезвычайно крепким солдатом – улыбающимся, юморным, оптимистичным, с вечной улыбкой и бесами в глазах. Активный общественный и политический деятель, человек, с которым было очень интересно говорить и мечтать о стране будущего,

– рассказал Колумбет.

По его словам, Алексей Бевзюк жил Украиной и строил страну будущего вокруг себя.

"Я не могу найти слов, которыми можно было бы описать эту потерю для всех нас. Все кажется искусственным и несущественным. Склоняем головы в трауре вместе с родными и близкими", – добавил Колумбет.



Алексей Бевзюк погиб на Донбассе / фото Антон Колумбет

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