Бевзюк воював разом із батьком та братом. Про це повідомив його побратим Антон Колумбет.
До речі Урсула фон дер Ляєн помилилася: в ОПУ назвали справжні втрати України
Загинув відомий громадський діяч Олексій Бевзюк
Як стало відомо, брат Олексія – Андрій Бевзюк – загинув кілька місяців тому, а їхній батько – Іван Бевзюк – комісований після того, як отримав важке поранення.
Ця сім'я, від короткої історії якої стискається серце – маленька історія всієї України. Мерс був надзвичайно крепким солдатом – усміхненим, гуморним, оптимістичним, з вічною посмішкою та бісиками в очах. Активний громадський та політичний діяч, людина, з якою було дуже цікаво говорити і мріяти про країну майбутнього,
– розповів Колумбет.
За його словами, Олексій Бевзюк жив Україною та будував країну майбутнього навколо себе.
"Я не можу знайти слів, якими можна було б описати цю втрату для всіх нас. Все здається штучним та несуттєвим. Схиляємо голови в жалобі разом з рідними та близькими", – додав Колумбет.
Олексій Бевзюк загинув на Донбасі / фото Антон Колумбет
У боях за Україну гинуть найкращі
- Нещодавно на фронті, допомагаючи Україні боротися з російськими окупантами, загинули двоє поляків. Вони були в Інтернаціональному легіоні.
- Також у війні з російськими загарбниками загинув відомий український воєнний кореспондент Олексій Чубашев. У 2021 році захисника звільнили у запас, однак після повномасштабного вторгнення він повернувся до лав ЗСУ.
- Окрім цього, загинув журналіст та доброволець Олександр Махов, захищаючи Україну від російських загарбників. Ще 24 лютого він заявив, що є ветераном та резервістом і йде на фронт.