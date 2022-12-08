Бевзюк воював разом із батьком та братом. Про це повідомив його побратим Антон Колумбет.

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Загинув відомий громадський діяч Олексій Бевзюк

Як стало відомо, брат Олексія – Андрій Бевзюк – загинув кілька місяців тому, а їхній батько – Іван Бевзюк – комісований після того, як отримав важке поранення.

Ця сім'я, від короткої історії якої стискається серце – маленька історія всієї України. Мерс був надзвичайно крепким солдатом – усміхненим, гуморним, оптимістичним, з вічною посмішкою та бісиками в очах. Активний громадський та політичний діяч, людина, з якою було дуже цікаво говорити і мріяти про країну майбутнього,

– розповів Колумбет.

За його словами, Олексій Бевзюк жив Україною та будував країну майбутнього навколо себе.

"Я не можу знайти слів, якими можна було б описати цю втрату для всіх нас. Все здається штучним та несуттєвим. Схиляємо голови в жалобі разом з рідними та близькими", – додав Колумбет.



Олексій Бевзюк загинув на Донбасі / фото Антон Колумбет

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