Погиб "на поле боя за свет": экс-главе Укрэнерго Брехту просят присвоить звание Героя Украины
26 января, 12:55
3

Погиб "на поле боя за свет": экс-главе Укрэнерго Брехту просят присвоить звание Героя Украины

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • Украинцы просят президента присвоить звание Героя Украины Алексею Брехту, который погиб во время работы на подстанции, восстанавливая электроснабжение после российских обстрелов.
  • По состоянию на 26 января на сбор подписей есть еще 88 дней.

Украинцы просят президента присвоить звание Героя Украины бывшему главе Укрэнерго Алексею Брехту. В соответствующей петиции говорится о том, что он погиб, выполняя задание "на поле боя" за свет.

Об этом написала автор петиции Светлана Дубас-Веремиенко.

Почему Алексею Брехту хотят присвоить звание Героя Украины?

На сайте петиций к президенту Украины просят присвоить звание Героя Украины бывшему руководителю Укрэнерго и энергетику, который погиб во время работы. Он с коллегами круглосуточно работал на одной из подстанций, чтобы вернуть жителям свет после циничных российских обстрелов. Во время выполнения работы Алексея Брехта, к сожалению, поразило током.

Я искренне уверена, что человек, который отдал жизнь за то, чтобы миллионы украинцев имели тепло и свет в домах, заслуживает высшую государственную награду и увековечения своего имени в топонимике столицы Украины, 
– написала госпожа Светлана.

По состоянию на утро 26 января петиция собрала 986 подписей. На то, чтобы набрать необходимые 25 тысяч голосов, есть еще 88 дней.

Что известно об Алексее Брехте?

  • Алексей Брехт погиб во время работы по восстановлению электроснабжения – на объекте его поразило током. Он лично руководил всеми процессами, принимал креативные технические решения, чтобы уничтоженные объекты снова могли вернуть к работе. В день своей гибели 47-летний Алексей Александрович работал вторые сутки подряд и четко выполнял профессиональные обязанности.

  • Алексей Брехт посвятил энергетике более 25 лет своей жизни. Он был диспетчером, членом правления Укрэнерго и руководителем национальной компании.