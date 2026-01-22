Погиб, возвращая людям свет: коллеги и друзья вспоминают Алексея Брехта

В результате поражения током 21 января погиб бывший руководитель "Укрэнерго" Алексей Брехт. По словам коллег, он руководил всеми процессами восстановления энергосети после российских атак.

Об этом рассказал бывший председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Кем был Алексей Брехт?

Алексей Брехт был автором ключевых креативных решений, которые позволяли восстанавливать выключатели, релейные залы, трансформаторы и даже целые подстанции

По словам Кудрицкого, под руководством Брехта бригады "Укрэнерго" научились заменять магистральные трансформаторы в 4 – 6 раз быстрее, чем операторы европейских энергосистем, а также работать под напряжением 750 тысяч вольт.

К тому же именно под руководством Брехта был разработан дизайн укрытий для трансформаторов и подземных пунктов управления.

Он был мозгом Укрэнерго, сущностью той инженерной креативности, благодаря которой украинскими энергетиками восхищается весь мир, и благодаря которой Укрэнерго выиграло две (!) премии американского института Эдисона, которые являются энергетическим аналогом Оскара в кинематографе,

– рассказал Владимир Кудрицкий.

Между тем бывший глава Нафтогаза Андрей Коболев назвал Алексея Брехта человеком, "который мог из невозможного сделать возможное" и помогал найти решение в сверхсложной ситуации.

Он очень много делал сам – своими руками, прямо на объектах, на которых проводил слишком много времени как для руководителя такого уровня,

– говорится в заметке.

Даже в рождественскую ночь Брехт сопровождал пуск сложного энергетического объекта, параллельно работая над восстановлением системы после российских обстрелов.

Что известно о гибели экс-руководителя "Укрэнерго"?