26 февраля, 16:51
Гибель экс-главы Укрэнерго Брехта: полиция открыла уголовное производство

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Полиция открыла уголовное производство после гибели экс-главы Укрэнерго Алексея Брехта 21 января.
  • Расследование продолжается по статье 272 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

После гибели экс-главы Укрэнерго Алексея Брехта 21 января полиция открыла уголовное производство. Расследование по делу продолжается до сих пор.

Об этом пишет Суспильне.

Интересно Ограничения ослабили: экс-главу Укрэнерго Кудрицкого освободили от электронного браслета

Как идет расследование смерти Брехта?

Об открытии уголовного дела по смерти Алексея Брехта журналистам сообщили в Национальной полиции Украины на их запрос.

Правоохранители отметили, что расследуют дело по статье 272 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Из ответа также говорится, что досудебное расследование началось в день смерти Брехта и продолжается до сих пор.

Что известно о гибели экс-главы Укрэнерго?

  • В Министерстве энергетики Украины 21 января сообщили, что погиб бывший руководитель Укрэнерго Алексей Брехт. Причиной смерти стало поражение током на одной из подстанций во время выполнения работ.

  • Через несколько дней на сайте президента Украины появилась петиция с требованием присвоить звание Героя Украины Алексею Брехту. В петиции указано, что Брехт погиб, выполняя задание "на поле боя" за свет.

  • Уже 24 февраля Алексей Брехт посмертно был награжден званием Героя Украины за вклад в укрепление энергетической безопасности. Он посвятил работе в энергосистеме Украины более 25 лет, из которых 23 года работал в Укрэнерго, и почти год занимал должность временно исполняющего обязанности председателя правления НЭК "Укрэнерго", заменив на этой должности Владимира Кудрицкого.