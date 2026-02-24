Отдал свою жизнь, борясь людям свет: энергетик Алексей Брехт получил звание Героя Украины

В четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения стало известно о посмертном присвоении звания Героя Украины экс-главе Укрэнерго Алексею Брехту. Он погиб 21 января под от поражения током на одной из подстанций. Мужчине было 47 лет.

Указ о присвоении звания появился 24 февраля на официальном сайте президента Вододимира Зеленского.

К теме Поразило током: погиб бывший руководитель Укрэнерго Алексей Брехт

Что известно о Брехте?

В 2024 – 2025 годах он временно исполнял обязанности председателя правления НЭК "Укрэнерго", отвечая за эксплуатацию, восстановление, защиту и модернизацию магистральной сети передачи электроэнергии.

Под его руководством специалисты Укрэнерго научились заменять магистральные трансформаторы в 4 – 6 раз быстрее, чем это делают операторы в европейских энергосистемах, а также безопасно работать под напряжением 750 кВ.

Именно во времена Брехта были разработаны конструкции специальных защитных укрытий для трансформаторов и подземных диспетчерских пунктов.

Так, Владимир Зеленский отметил Алексея Брехта орденом Государства и присвоил ему звание Героя Украины за выдающиеся трудовые достижения в укреплении энергетической безопасности Украины в условиях военного положения, а также за самоотверженное служение Украинскому народу.

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Брехту Алексею Александровичу – члену правления Частного акционерного общества "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" (посмертно),

– говорится в указе.

В Министерстве энергетики его вспоминают как чрезвычайно мудрого руководителя, талантливого специалиста-энергетика и человека с непоколебимой, стальной волей, которая до последнего мгновения оставалась преданной своему делу и Украине.

Решение о награждении Брехта прокомментировали в Укрэнерго. Там отметили, что высшая официальная государственная награда – это заслуженное признание его выдающихся заслуг как блестящего инженера, эффективного руководителя и человека, посвятившего 24 года своей жизни энергетике.

Он был ключевой фигурой во всех процессах, связанных с скорым восстановлением и укреплением устойчивости украинской энергосистемы. И даже погиб Алексей Александрович там, где его очень часто можно было встретить – на отстраиваемом после очередной российской атаки объекте – поделились воспоминаниями о коллеге в Укрэнерго.

Они стали целью врага: кто еще из энергетиков погиб из-за российских обстрелов?