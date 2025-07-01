Будет добиваться отстранения: САП обжаловала меру пресечения Алексею Чернышеву
- Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала меру пресечения и отказ в отстранении министра национального единства Алексея Чернышева.
- САП требует от Чернышова сдать паспорта, ограничить передвижение по Киеву и области, носить электронный браслет, а судебное заседание назначено на 7 августа.
- Чернышева подозревают в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве, но Высший антикоррупционный суд решил не отстранять его от должности.
Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала меру пресечения министру национального единства Алексею Чернышеву. Жалобу также подали на отказ в отстранении чиновника.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий пресс-секретаря САП Ольги Постолюк Украинской правде.
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Прокуроры подали жалобу
Пресс-секретарь специальной антикоррупционной прокуратуры заявила, что меру пресечения Чернышеву обжаловали. Также САП будет добиваться его отстранения от должности.
Прокуроры САП 7 июля подали жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда на решение первой инстанции, которым отказано в отстранении от занимаемой должности подозреваемого. Также на прошлой неделе САП обжаловала в АП ВАКС меру пресечения фигуранту. Заседание суда по мере пресечения назначено на 7 августа,
– сказала Ольга Постолюк.
По ее словам, антикоррупционная прокуратура будет добиваться, чтобы к Чернышеву применили ряд обязательств, в частности:
- сдать паспорта для выезда из страны,
- ограничить Киевом и областью передвижения чиновника,
- носить электронный браслет слежения.
Напомним, что Высший антикоррупционный суд принял решение не отстранять от должности вице-премьера и министра национального единства Чернышева, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве в особо крупном размере.