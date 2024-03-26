Уже бывший секретарь СНБО: что известно об Алексее Данилове

Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Он занимал эту должность еще с октября 2019 года.

Соответствующий указ был обнародован на сайте президента. Данилов был 13 секретарем СНБО Украины. Что известно о бывшем секретаре СНБО, его профессиональный путь и громкие заявления – информирует 24 Канал.

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Отставка с должности секретаря СНБО

В последнее время среди высшего руководства нашего государства проводят серьезные кадровые изменения. Так, днем 26 марта на сайте Президента Украины обнародовали указ об увольнении с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Зато на эту должность Владимир Зеленский назначил председателя Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко. На сайте президента распространили соответствующий указ о назначении.

Алексей Данилов занимал должность секретаря СНБО более 4 лет. До этого он занимал должность заместителя секретаря СНБО, когда в должности был Александр Данилюк. Последний был назначен в конце мая 2019 года, после инаугурации Зеленского.

Заметим, что еще 2 февраля 2024 года анонимные телеграмм-каналы распространили сообщение об увольнении секретаря СНБО. Впоследствии это прокомментировали в Центре противодействия дезинформации – рабочем органе Совета нацбезопасности и обороны, где заверили, что это был фейк.

Кто такой Алексей Данилов

Алексей Данилов родился в Луганской области 7 сентября 1962 года. Сейчас ему 61 год. Он имеет жену Людмилу Владимировну. У них есть четыре ребенка и девять внуков. Его внучка Мария Данилова является юной украинской певицей.

Образование получал в техникуме на ветеринара, который закончил в 1981 году, а затем в педагогическом университете, где учился на учителя всемирной истории.

Впоследствии закончил обучение в Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля, является магистром менеджмента. Также он получил образование в Луганском институте внутренних дел МВД Украины, является юристом.

Карьера Данилова началась с должности ветеринара-фельдшера в Ворошиловграде, что в Луганске. С 1981 по 1983 он проходил службу в армии. Далее была снова работа с животными – в зооуголке.

Впоследствии Данилов стал председателем кооператива и директором малого частного предприятия "Вера" в Луганске.

Начало политической деятельности

Известно, что деятель в течение 1994 – 1997 годов занимал должность городского головы Луганска. Сообщалось, что его сняли с должности из-за конфликта с оппозиционными к нему депутатами. Правда, по другой версии, у него произошел конфликт с тогдашним заместителем губернатора Луганщины Александром Ефремовым, который и стал причиной его переезда в Киев.

Данилова также обвиняли в финансовых махинациях, совмещении власти и бизнеса. Кроме того, местная пресса также связывала его с известным луганским криминальным авторитетом Доброславом, застреленным в 1998 году.

В 2000 году Алексей Данилов стал советником Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной политики и предпринимательства.

В период с 2001 по 2005 был основателем и председателем Общественной организации "Луганская инициатива". Параллельно с 2002 по 2005 Данилов занимал должность заместителя директора Института европейской интеграции и развития.

В феврале 2005 года Алексей Данилов стал шестым председателем Луганской облгосадминистрации. Ее он занимал до ноября того же года. Во время выборов в 2004 году Данилов был руководителем Луганского регионального штаба Виктора Ющенко. Данилов также входил в состав 5-го созыва Верховной рады в течение 2006 – 2007 годов.

С мая 2006 года и до ноября 2007 года – был народным депутатом от Блока Юлии Тимошенко. В тот период был членом комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

После этого вернулся в Институт европейской интеграции и развития на предыдущую должность заместителя председателя. Заместителем секретаря СНБО Данилов стал с 23 июля 2019 года. До этого он возглавлял Украинский фонд поддержки предпринимательства – с 2012 по 2019 год.

Алексей Данилов в должности секретаря СНБО

До полномасштабного российского вторжения Данилов фактически был не только секретарем, но и спикером СНБО. Он чуть ли не после каждого заседания совета давал брифинги для журналистов, во время которых рассказывал о принятых решениях и отвечал на вопросы прессы.

В августе 2021 года российское правительство расширило санкции против Украины, в санкционный список попали более 70 человек, в частности там и оказался еще тогда действующий секретарь СНБО Алексей Данилов.

Это произошло после заседания СНБО, где решили ввести санкции против пророссийских пропагандистов. Однако он санкциям не расстроился, а, наоборот, назвал их высшей наградой.

Кроме того, был случай, когда он пригрозил журналистке телеканала "НАШ", принадлежавшего пророссийскому политику Евгению Мураеву. Его закрыли еще в феврале 2022 года.

Более того, он высказывался о необходимости перехода с кириллицы на латиницу. Политологи предполагали, что таким образом проверяют отношение украинцев к конкретному вопросу и поддерживают присутствие СНБО в информационном пространстве.

После 24 февраля 2022 года Данилов также регулярно появлялся в эфирах телеканалов, и не только национального телемарафона, где отвечал на вопросы, связанные с войной и социально-политической жизнью страны.