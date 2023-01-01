Будет очень большим вызовом, – Данилов о новой мобилизации и неожиданном союзнике России
В России в начале 2023 года готовится новая волна мобилизации и планируют ограничить выезд мужчин за границу. Новая волна мобилизации в России станет вызовом и для Украины.
Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он прокомментировал обращение министра обороны Украины Алексея Резникова к россиянам, в котором тот предупредил, что режим Владимира Путина готовит новые ограничения.
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Россия может получить оружие от "неожиданных партнеров"
Алексей Данилов сообщил, что из России и Беларуси запретят выезд мужчинам до 65 лет. Он сказал, что мобилизационные процессы в России начнутся открытым или закрытым способом.
Каждый день наше войско их уничтожает. И потери идут до тысячи каждый день. Есть понимание, что они должны что-то с этим какую-то замену делать. Это для нас также будет вызов,
– заявил Данилов.
Секретарь СНБО объяснил, что для Украины станет вызовом, если Россия будет выполнять мобилизационный план и будет получать оружие, которое врагу "могут предоставить неожиданные партнеры".
Кроме того, Данилов призвал не питать напрасных иллюзий на изменения внутри России. Он подчеркнул, что в России нет гражданского общества, что тоже является проблемой.
Секретарь СНБО отметил, что российское общество полностью "поддерживает своего Гитлера" и готово умирать в Украине непонятно за что. Он добавил, что российское общество очень больно, поэтому "напрасно надеяться, что там что-то может происходить".
Данилов сообщил результаты исследований, согласно которым в России не увидели признаков гражданского общества. В то же время Владимир Путин готов мириться с большими потерями, "и для нас это проблема".
Буданов сказал, когда в России стартует мобилизация
- Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что у России "очень большие проблемы" с комплектованием действующих подразделений из-за того, что они участвуют в боевых действиях и несут большие потери.
- Руководитель ГУР сказал, что в начале января в России начнется новая волна мобилизации. Она тем или иным способом может начаться уже 5 января.
- При этом глава украинской разведки отметил, что прошлая мобилизация, которую Россия якобы закончила, "никуда не делась".
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тоже информировал, что Россия готовит 200 тысяч солдат. Он сообщал, что враг готовится к новому наступлению.
- К россиянам обратился Алексей Резников. Глава Минобороны предупредил россиян, что в начале января российские власти планируют закрыть границы для мужчин, объявить военное положение и начать очередную волну мобилизации.