Тактика страны-террористки, – Данилов о частых воздушных тревогах
Второй день по всей территории Украины объявляли масштабную воздушную тревогу. Причем повторялась она несколько раз. Это своеобразная "тактика" страны-террористки, которая в очередной раз хочет запугать украинцев.
Об этом в эфире 24 Канала заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что на сегодняшний день Россия не пренебрегает ничем в войне против Украины.
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Причиной воздушных тревог сегодня стала активность МиГ-31К – носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал".
"Когда взлетают те или иные самолеты, наши военные в очень короткое время понимают: это настоящие, или это проверка нашей ПВО. Если мы уверены в безопасности, то воздушная тревога убирается из эфира", – пояснил чиновник.
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В свою очередь он в очередной раз подчеркнул необходимость в случае вероятной опасности обязательно находиться в укрытиях.
Мы выдержим все, что они (россияне – 24 Канал) на сегодняшний день себе придумали. Мы страна сильных людей и страна, которая обязательно будет победительницей,
– резюмировал Алексей Данилов.
Воздушные тревоги в Украине: что известно
- 15 марта воздушная тревога звучала трижды по всей территории Украины. Начинались они как с севера, так и с востока.
- 14 марта карта воздушных тревог краснела 4 раза. Причиной тоже были самолеты-носители "Кинжалов", которые очень трудно вычислить.
- Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал эти события как попытку россиян вычислить украинскую ПВО.