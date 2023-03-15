Тактика страны-террористки, – Данилов о частых воздушных тревогах

Второй день по всей территории Украины объявляли масштабную воздушную тревогу. Причем повторялась она несколько раз. Это своеобразная "тактика" страны-террористки, которая в очередной раз хочет запугать украинцев.

Об этом в эфире 24 Канала заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что на сегодняшний день Россия не пренебрегает ничем в войне против Украины.

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Причиной воздушных тревог сегодня стала активность МиГ-31К – носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал".

"Когда взлетают те или иные самолеты, наши военные в очень короткое время понимают: это настоящие, или это проверка нашей ПВО. Если мы уверены в безопасности, то воздушная тревога убирается из эфира", – пояснил чиновник.

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В свою очередь он в очередной раз подчеркнул необходимость в случае вероятной опасности обязательно находиться в укрытиях.

Мы выдержим все, что они (россияне – 24 Канал) на сегодняшний день себе придумали. Мы страна сильных людей и страна, которая обязательно будет победительницей,

– резюмировал Алексей Данилов.

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