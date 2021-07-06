Об этом интервью программы "Первые лица" на 24 канале рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Публичная политика должна быть, она не может быть кулуарной.

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Данилов рассказал о работе госорганов и Зеленского

По его словам, не все государственные органы работают слаженно и на предотвращение определенных ситуаций. Если бы институты работали, возможно проводили бы меньше заседаний СНБО и рассматривали бы другие вопросы, которых в Украине немало.

К большому сожалению, сегодня должны констатировать, что не все органы успевают за тем темпом, который задал Владимир Зеленский,

– заметил Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что несмотря на Оранжевую революцию и Майдан, настоящая революция началась после прихода Зеленского. В Украине происходят действительно революционные изменения и процессы. Это непременно должно привести государство к победе.

Обратите внимание! Премьера интервью состоится во вторник, 6 июля, на 24 канале в 20:00. Также можно будет просмотреть в нашем ютубе.

Отношения Данилова и Зеленского: главное

В октябре 2019 года президент признал Алексея Данилова секретарем СНБО. Он отметил, что Владимир Зеленский поручил ему много работы, поэтому у него есть чем заняться на действующей должности и не планирует баллотироваться в президенты. Ранее Данилов пояснил, что Зеленский, как президент Украины, имеет такие же квоты, как и у Верховной Рады, и у съезда судей.

Политический консультант Сергей Гайдай заявлял, что Данилов не входит в ближнее окружение президента. В то же время Адриан Каратницкий убежден, что влияние секретаря СНБО исходит непосредственно из решения Зеленского.

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