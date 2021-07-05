Никто не проголосовал против, – Данилов о санкциях против Фукса и Фирташа

В состав Совета нацбезопасности и обороны входят 23 человека. Решение о введении санкций организация принимает довольно спокойно, однако, на самом деле между членами СНБО возникают ожесточенные дискуссии.

Потому что участниками Совета являются люди с опытом, с юридическим образованием. Об этом в интервью программы "Первые лица" на 24 канале рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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СНБО принял санкции против Фукса и Фирташа

Он отметил, что в СНБО представлены все ветви власти, а председателем является президент. Временами в органе возникают дискуссии, что обусловлено продиктованной политической позицией некоторых членов. Однако они имеют на это право.

Например, я могу сказать, что когда было голосование касательно Фирташа, Фукса, у нас никто не проголосовал против. И, кстати, никто не воздержался,

– подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что письма голосования являются документами, которые сохраняются. Нужно очень внимательно читать законы, поэтому когда говорят, что санкции могут ввести только за террористическую деятельность – "это полная чушь".

Алексей Данилов прокомментировал работу СНБО: смотрите видео

Санкции против Фирташа и Фукса: главное

18 июня на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против двух бизнесменов – Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

Фирташа "наказали" за титановый бизнес, который поставлял сырье на российские военные предприятия.

Вместе с тем санкции против Фукса ввели из-за кейсов компании "Голден Деррик".

Премьера интервью состоится во вторник, 6 июля, на 24 канале в 20:00. Также можно будет посмотреть на ютубе.