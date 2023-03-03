Я бы задушил его, – Данилов сравнил Путина с Гитлером

Россия рано или поздно потерпит поражение и вынуждена будет компенсировать все потери и убытки, которые она нанесла Украине. Однако ни о каких мирных договорах не может быть и речи.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он напомнил, что уже есть договор между Украиной и Россией, подписанный 31 мая 1997 во времена Кучмы, но россияне его не сдержали.

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С Россией незачем подписывать

Данилов рассказал, что этот договор предусматривал нерушимость границ, закрепленые принципы сотрудничества, уважение законов одного государства к другому. Однако сейчас этот договор не имеет никакого веса.

У них меняется ситуация, встал царь не с той ноги – и все нет больше никаких договоров. Что нам с ними подписывать? Мы можем разговаривать с ними о том, что касается вопроса компенсации ущерба, нанесенного нам,

– говорит секретарь СНБО.

Он добавил, что россияне должны заплатить за все, что они натворили в Украине. Они должны это сделать за свой счет и за счет своих ресурсов.

Россияне будут нести ответственность за Путина

Данилов подчеркнул, что никакие деньги и компенсации не вернут жизнь убитым украинцам.

"500 детей, которых эти мерзавцы-террористы убили. Кто вернет им жизнь? Как мы можем измерить жизнь ребенка, который унес этот современный Гитлер? А мальчика или девочки без ручки, без ножки? Я бы задушил просто эту тварь", – отметил чиновник.

Вдобавок он сказал, что вместо того, чтобы договариваться с россиянами, "их надо уничтожать, убивать до тех пор, пока они не уйдут с нашей территории".

Также Данилов заверил, что все летчики, бомбящие украинские мирные города, будут за решеткой, все без исключения.

"Все эти командиры частей, которые дают эти приказы, все они будут нести ответственность. Как в свое время немецкий народ нес искушение за Гитлера, так же россияне будут нести ответственность за этого отброса", – подчеркнул Данилов.

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