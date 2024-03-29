Алексей Данилов станет послом в Молдове, – Зеленский
Источник:Владимир Зеленский
Владимир Зеленский 29 марта записал традиционное вечернее обращение. В нем он сообщил о новой должности экс-секретаря СНБО Алексея Данилова.
Так, Данилов станет послом в Молдове. Отметим, что в этот же день появилась информация об увольнении Марка Шевченко с должности посла Украины. В СМИ утверждали, что на эту должность рассматривали именно Алексея Данилова.
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Новая должность Данилова
Владимир Зеленский 29 марта сообщил, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении. Президент согласовал его кандидатуру в качестве нового посла Украины в Молдове.
Он говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украину,
– сказал президент.
Зеленский отметил, что для Украины Молдова является чрезвычайно весомым государством – и учитывая вызовы безопасности в регионе, и учитывая двустороннее сотрудничество.
Изменения в СНБО
- Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО 26 марта. Он занимал эту должность с 3 октября 2019 года. Соответствующий указ обнародовали на сайте президента.
- В тот же день президент Украины сообщил, что новым секретарем СНБО станет Александр Литвиненко, который с июля 2021 года был главой Службы внешней разведки Украины. Однако с 2014 по 2019 год он был частью СНБО – он был заместителем секретаря Совета.
- Алексей Данилов отреагировал на свое увольнение. Он начал свое обращение словами: "Работе, которой отдавались до последнего. Дни, за которые не стыдно. Часам, которые летели молниеносно". Он поблагодарил судьбу за то, что она дала ему возможность служить своей стране и своему народу во мирніе времена и во время войны.
- Сразу после увольнения Зеленский отмечал, что Данилов получит новую должность. После этого в сети ходили слухи, что бывший секретарь СНБО может получить должность посла.