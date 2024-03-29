Алексей Данилов станет послом в Молдове, – Зеленский

Владимир Зеленский 29 марта записал традиционное вечернее обращение. В нем он сообщил о новой должности экс-секретаря СНБО Алексея Данилова.

Так, Данилов станет послом в Молдове. Отметим, что в этот же день появилась информация об увольнении Марка Шевченко с должности посла Украины. В СМИ утверждали, что на эту должность рассматривали именно Алексея Данилова.

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Новая должность Данилова

Владимир Зеленский 29 марта сообщил, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов продолжит работу на дипломатическом направлении. Президент согласовал его кандидатуру в качестве нового посла Украины в Молдове.

Он говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украину,

– сказал президент.

Зеленский отметил, что для Украины Молдова является чрезвычайно весомым государством – и учитывая вызовы безопасности в регионе, и учитывая двустороннее сотрудничество.

Изменения в СНБО