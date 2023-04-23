Дайте оружие, а не сажайте постоянно за стол переговоров, – Данилов раскритиковал мирные инициативы

Украинские воины вскоре пойдут в контрнаступление и будут возвращать нашему государству законные территории. Однако такая инициатива не всем по душе.

На это отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что Украине нужно больше оружия.

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Некоторые мировые лидеры пропагандируют российское миротворчество

Данилов отметил, что когда цель российского агрессора остается неизменной – уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования – это ничто иное как пророссийское миротворчество.

Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие – лучший посредник и единственный понятный России аргумент общения,

– утверждает секретарь СНБО.

Стоит добавить, что Данилов не подчеркивает, чьи именно мирные инициативы имеет в виду, однако такие нарративы в последнее время разгоняет президент Франции Эммануэль Макрон.

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