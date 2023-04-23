Дайте оружие, а не сажайте постоянно за стол переговоров, – Данилов раскритиковал мирные инициативы
Источник:Алексей Данилов
Украинские воины вскоре пойдут в контрнаступление и будут возвращать нашему государству законные территории. Однако такая инициатива не всем по душе.
На это отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что Украине нужно больше оружия.
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Некоторые мировые лидеры пропагандируют российское миротворчество
Данилов отметил, что когда цель российского агрессора остается неизменной – уничтожение Украины, звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования – это ничто иное как пророссийское миротворчество.
Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие – лучший посредник и единственный понятный России аргумент общения,
– утверждает секретарь СНБО.
Стоит добавить, что Данилов не подчеркивает, чьи именно мирные инициативы имеет в виду, однако такие нарративы в последнее время разгоняет президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон предлагает свой "мирный план": что известно
- Французский лидер после визита в Пекин резко изменил свою риторику, которой несколько подыгрывал Кремлю. В частности, лидер Франции призвал Евросоюз дистанцироваться от США.
- По данным издания Bloomberg, президент Франции Эммануэль Макрон снова начал работать в направлении проведение "мирных переговоров" между Украиной и Россией. В этот раз он попытался привлечь туда и Китай.
- Так, он поручил одному из своих внешнеполитических советников создать определенные рамки, которые можно использовать для дальнейшего проведения переговоров. Они должны делать это совместно с китайским дипломатом Ван И. Макрон якобы даже надеется, что переговоры можно было бы сделать уже летом, если все пойдет по плану.
- Многие западные партнеры не видят сейчас возможности провести переговоры. А советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что переговоры можно провести только после того, как будет освобождена вся территория Украины.