Новый Берия и ближайший человек Путина: кто такой Алексей Дюмин и станет ли он преемником царя

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В России, где авторитарный режим на наших глазах превратился в тоталитарный, уже давно не работает большинство политических институтов, а карьерные лифты запускаются вверх исключительно на основании личной преданности бункерному диктатору.

Логическим развитием такого процесса стал выход на первые роли, кроме бюрократов и технократов, еще и силовиков, но не простых, а бывших охранников Путина. Таким образом, российский "президент" возродил в России "опричнину" – печально известную практику времен деспотии московского царя Ивана Четвертого.

Одним из самых известных неоопричников Путина является Алексей Дюмин, бывший охранник диктатора, который в феврале 2014 года вывозил Януковича из Крыма, неожиданно в 2016-м переквалифицировался из опричников в сатрапы, стал губернатором Тульской области, а в 2023-м сыграл важную роль в остановке мятежа "стрелков" Пригожина (по аналогии с событиями конца 17 века). А в 2024-м его называли даже среди претендентов на министерские посты, но Путин назначил его своим личным советником.

Общественный интерес к Дюмину существует уже много лет – старт им дала серия заявлений российского конспиролога профессора Соловья (его часто ассоциируют с автором анонимного телеграм-канала "Генерал СВР"). Оба в унисон называют Алексея Дюмина преемником Путина и делают это так часто, что в эти слова поверили не только СМИ, но и, похоже, что российские элиты.

24 Канал обращает внимание на этот пример self prophecy syndrome и рассказывает, кто такой Дюмин и что о нем известно.

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Влиятельные связи и служба в ФСО: биография Дюмина

Алексей Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске, в семье учительницы и военного бюрократа. Его отец, Геннадий Дюмин, во времена СССР служил в провинции и не имел особых шансов пробиться на вершину, но развал империи дал ему шанс перебраться в Москву. Там он дослужился до генерала медицинской службы. Во времена Ельцина он входил как советник и друг в ближайшее окружение министра обороны Павла Грачева (того самого, который планировал взять штурмом Грозный силами одного десантного полка за 2 часа).

Во времена Путина генерал Геннадий Дюмин был начальником 4-го управления Главного военно-медицинского управления министерства обороны России и отвечал за тендеры и закупки медицинских препаратов и химреактивов для армии.

Можно констатировать, что этот бизнес стал семейным – родственники Дюмина (в частности, его младший брат Артем) "крутятся" там и по сей день, а сам этот процесс можно смело называть термином "кормление", полученное за службу диктатору.

Дюмин-младший в детстве поездил вместе с семьей по российской "глубинке" – жил в Курске, Воронеже и Калуге. В 1994 году Алексей Дюмин заканчивает престижное Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (ВВИУРЭ) и получает направление в Московский военный округ, где занимается противодействием техническим средствам разведки противника.

Уже через год благодаря протекции всесильного тогда отца переходит на службу в ФСО (Федеральная служба охраны) – структуры, которая занималась охраной и безопасностью первых лиц России.

В ФСО Дюмин начинал как связист, но в 1999-м перешел в службу безопасности президента и стал личным охранником нового руководителя России – Владимира Путина.

Карьерному росту на этот раз способствовал не отец, а нынешний начальник Росгвардии – Виктор Золотов.



Золотов (справа) и Дюмин / Фото росСМИ

Тот охранял еще Ельцина и прикрывал того своим телом во время знаменитого выступления на танке в 1991 году, благодаря этому сделал эффектную карьеру и (как и Шойгу) перешел по наследству от Ельцина Путину.



Несколько удивленный Дюмин и несколько нетрезвый Путин / Фото росСМИ

Золотов вернулся в ФСО по просьбе Путина в 1999 году и начал формировать новую команду Службы безопасности президента, членом которой стал Алексей Дюмин. Он сначала был одним из многих офицеров в службе, так называемым "физиком", впоследствии возглавлял охрану российского премьера Зубкова, затем снова вернулся к Путину – сначала премьера, а затем и президента.

Как хоккей сблизил Дюмина с Путиным

Именно в это время Дюмин и Путин сблизились, его охранник стал ординарцем российского диктатора. СМИ предполагают, что диктатора и его оруженосца сблизила любовь к хоккею.



Дюмин (слева) с Путиным и Шойгу во время хоккейного матча / Фото Кремля

Дюмин в детстве активно занимался хоккеем и получил неплохие результаты, которые трансформировать в нечто большее помешал небольшой рост (175 сантиметров) и амбиции отца, который видел сына военным. Зато на фоне еще более низкого Путина, Дюмин на льду выглядел не так пестро, а его квадратная фигура и навыки умелого игрока сделала из него идеального "тафгая" для Путина во время знаменитых матчей "Ночной хоккейной лиги" (НХЛ), резидентом которой был диктатор и его охрана.

Правда позже Дюмин чаще стал играть на воротах в команде соперников Путина. Но и здесь пригодился патрону – российские журналисты из издания "Коммерсант" в статье "Господин бомбардир" и Forbes (статья "Лига Путина") в 2015 году смеялись над Дюминым, описывая его старания героически уклониться от шайбы, которую посылал диктатор в ворота во время матча "НХЛ" в Сочи.

Дюмин иногда демонстрирует "удивительное мастерство, так необходимое, чтобы увернуться от летящей в него президентской шайбы, ",

– Forbes цитирует спеца "Коммерсанта" Андрея Колесникова в статье "Лига Путина".

Самый доверенный человек Путина и как Дюмин организовал бегство Януковича

Участие в матчах НХЛ не только сблизило Дюмина с Путиным, но и открыло ему путь к установлению связей с путинскими "кошельками" – олигархами, в частности, братьями Ротенбергами и Геннадием Тимченко.Последний даже пригласил Дюмина в совет директоров его детища – хоккейного клуба СКА.

В 2012-м Дюмин дослужился до звания заместителя Золотова, а на самом деле стал фактическим руководителем службы и ближайшим к Путину человеком, не считая бывшей гимнастки Алины Кабаевой и того мальчика, что его российский президент целовал в живот.

Фактически Дюмин при Путине выполнял те же функции, что и когда-то сам Путин выполнял при Собчаке, то есть носил чемодан с ценным (мы знаем, что там, но не будем писать, чтобы материал не получил статус 18+), был адъютантом и доверенным лицом. Он сопровождал Путина в зарубежных путешествиях и многочисленных мероприятиях в России.



Дюмин был личным охранником Путина / Фото коллаж RFE

Собственно, отсюда и берет корни версия профессора Соловья о Дюмине-преемнике. При этом сам Дюмин всегда отрицал свою близость к Путину и какие-то особые отношения с российским диктатором. Но факты, скорее, свидетельствуют об обратном. В 2014 году Дюмин не просто охранял Путина, а стал важным винтиком его плана по военной агрессии против Украины.

Именно Дюмин и его люди проводили спецоперации в Крыму во время оккупации украинского полуострова, лично Дюмин организовал побег президента Янукова в Крым и дальнейшее его путешествие в Ростов-на-Дону, где тот сломает ручку и заявит, что до сих пор является легитимным.

и дальнейшее его путешествие в Ростов-на-Дону, где тот сломает ручку и заявит, что до сих пор является легитимным. Официальных и стопроцентных подтверждений роли Дюмина в тех событиях нет, однако, даже Путин в пропагандистском документальном фильме "Крым. Путь к Родине" говорил, что все это работа российских Сил специальный операций (подразделения военной разведки ГУ ГШ, бывшей ГРУ). При этом Дюмин в то время как раз возглавлял ССО и имел статус заместителя главы ГРУ).

Глаза Путина и сатрап диктатора

В 2014-м Дюмин получает звание "героя России" – высшую государственную награду страны-оккупанта. Это еще одно доказательство участия Дюмина в оккупации полуострова.

Через год Дюмин уходит из ГРУ и становится начальником штаба Сухопутных войск, вскоре к этому добавляется правительственная должность заместителя министра обороны России и высокое воинское звание генерал-лейтенанта. При этом в ФСО он был полковником (похоже, во время захвата Крыма его тайно повысили до генерал-майора).

В ведомстве Шойгу Дюмина не полюбили и навесили на того ярлык "глаз Путина". Похоже, именно это прервало военную карьеру путинского фаворита, российский президент тогда свято верил в пиар Шойгу и не стал обострять конфликт. А потому быстро убрал Дюмина на спокойное место губернатора Тульской области. Эту должность бывший ординарец получил в начале февраля 2016 года.



Дюмин и Путин в Тульской области / Фото росСМИ

Интересно, что в сатрапы Дюмина назначили по схеме, которую также когда-то проходил Путин. Сначала его сделали исполняющим обязанности, а через полгода он уже "победил" на полностью контролируемых выборах губернатора. Кроме Дюмина, по этой же схеме губернаторами стали другие опричники:

Дмитрия Миронова отправили в Ярославскую область,

Евгения Зиничева - в Калининградскую. Последнему СМИ также уделяли немало внимания и называли любимцем Путина, но тот при до сих пор не до конца выясненных обстоятельствах упал со скалы в 2021 году и выбыл из кастинга на вероятного преемника.

СМИ предполагали, что Алексей Дюмин может стать кандидатом от власти на выборах президента России, но Путин решил не разыгрывать эту карту, испугавшись кризисного "транзита" в Казахстане. Поэтому в спешке была проведена "реформа" Конституции, предусматривающая обнуление сроков Путина. Таким образом, диктатор позволил себе остаться у власти на новый срок (хотя закон предусматривает не более 2-х подряд), а Дюмина, если его вообще рассматривали как преемника, оставили в запасе. В 2021 году его переизбрали губернатором Тульской области.

Во время полномасштабного вторжения в Украину роль Дюмина возросла. Опять появились слухи о его переводе в Москву и назначении в правительство, чтобы тот координировал логистику войны против Украины. Впрочем, назначения не произошло, однако, есть основания считать, что Дюмин занимался этим процессом неофициально. По крайней мере, на это указывал глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин в интервью пропагандистам.

Он снова вспомнит о Дюмине летом 2023 года во время своего бунта и похода на Москву. Именно Дюмин стал одним из коммуникаторов между Пригожиным и властью (Путин тогда, напомним, очень испугался и, похоже, не был способен вести переговоры). Возможно, он также давал мятежнику гарантии безопасности, которые закончились во время полета Пригожина и его людей в Тверской области. Так или иначе, но Пригожина похоронили, а Дюмин продолжил службу.

Новый Берия

После "победы" на так называемых "выборах президента России" Путин начал пересобирать свою команду. Алексей Дюмин в ней 14 мая 2024 года получил должность личного помощника Путина (вместе с Патрушевым) и 29 мая – секретаря Государственного Совета России.

Но если в случае Патрушева (бывшего секретаря Совбеза и статуса неформального куратора спецслужб) это явное предпенсионное понижение (он будет заниматься вопросом российских военных кораблей), то для Дюмина назначение является возвращением в первый топ-объем российских чиновников. Чем точно занимается Алексей Дюмин – неизвестно, но американский аналитический Институт изучения войны ISW уже называет его "новым Берией". И буквально "кричит" о росте влияния Дюмина в окружении Путина.

При этом официальная формулировка российских властей говорит о надзоре за оборонно-промышленным комплексом (стал членом наблюдательного совета концерна Ростех) и вопросами спорта. Последнее довольно странно, потому что в России сейчас спорт весь под санкциями, а участие России на грядущей Олимпиаде в Париже ограничивается попытками ее сорвать или хотя бы дискредитировать (с другой стороны, возможно, именно этим и занимается Дюмин).

То есть получается, если отбросить спорт, Дюмина поставили дублером нового министра обороны Белоусова. Кстати, кандидатом на этот пост путинского ординарца активно называли еще в начале мая 2024-го.

Но случилось иначе и теперь Белоусов – новый Шойгу, а Дюмин – новый Берия.



Станет ли Дюмин новым Берией / Фото росСМИ

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, что во время Второй мировой войны именно Лаврентий Берия как глава НКВД занимался оборонным производством СССР, а впоследствии был "куратором" ядерного проекта. Кроме того, он отвечал за "заградительные отряды" на фронте и репрессии.После смерти Сталина именно Берия возглавил советскую империю и предпринял попытки ее модернизации, но стал жертвой интриг бывшей команды советского диктатора, был отстранен от власти, обвинен во всех грехах (частично – справедливо) и впоследствии казнен.

Повторит ли эту траекторию Алексей Дюмин – неизвестно, но очень интересно.