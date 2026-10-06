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24 Канал Главные новости Гончаренко прокомментировал свое исключение из фракции "Европейская солидарность"
6 октября, 20:32
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Гончаренко прокомментировал свое исключение из фракции "Европейская солидарность"

Вероника Соцкова

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал свое исключение из фракции "Европейская солидарность". По его словам, причиной стали принципиальные разногласия по поводу подходов к прекращению российско-украинской войны.

Об этом он сообщил в Telegram.

Гончаренко назвал причину разногласий

Он отметил, что разделяет часть ценностей партии, в частности необходимость сильной украинской армии. В то же время, по его мнению, в Украине сейчас фактически нет открытой дискуссии о возможном прекращении войны.

"Европейская Солидарность" всегда была здоровой, цельной силой. Они стремились к сильной армии, и я тоже. Они пытались остановить войну, когда договаривались в Минске, и я поддерживал их. Потому что главная задача политика – это чтобы люди жили, а не умирали. Но наш разрыв назрел. И мы все это знаем, 
– заявил Гончаренко.

Нардеп считает, что при наличии политической воли и правильного подхода Украина могла бы договориться о прекращении боевых действий. В то же время он подчеркнул сложную ситуацию в украинской экономике из-за проблем с экспортом через Черное море.

Наша экономика без моря умирает. Разводить руками и говорить "россияне не хотят" – этого недостаточно. Они и в 22-м году не хотели. Но ведь договорились и открыли тогда море! Так давайте требовать от власти большего, 
– сказал народный депутат.

Напомним, 2 октября Гончаренко призвал пойти на поэтапные переговоры с Россией. В соцсетях он опубликовал свой "мирный план", основанный на том, что с россиянами можно договариваться.

По его словам, на фронте между Украиной и Россией наблюдается паритет. При этом наше государство проигрывает войну на истощение и теряет значительное количество людей. Поэтому депутат считает, что нужно, по крайней мере, пойти на поэтапные переговоры, где будут уступки с обеих сторон.

После заявлений о том, что Украина проигрывает войну и что необходимо договариваться с Россией, политик был внесен в базу данных сайта "Миротворец". Гончаренко обвиняют в деморализации украинского общества.